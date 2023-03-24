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Пятница 24 марта

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Роман подло сбежавших из России Козловского и Акиньшиной рассекречен: Вместе строят новую жизнь

Роман подло сбежавших из России Козловского и Акиньшиной рассекречен: Вместе строят новую жизнь
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Оксана Акиньшина и Данила Козловский теперь живут в США.

С прошлого года вокруг двух актеров ходят слухи о тайном романе. Блондинку даже называют разлучницей, потому что якобы из-за нее актер ушел от Ольги Зуевой с ребенком на руках. Где-то писали, что Оксану Акиньшину и Данилу Козловского ловили вместе на отдыхе, однако сами они ни разу не комментировали информацию об отношениях.

В феврале звезда фильма "Сестры" опубликовала фотографию, сделанную в США, где, к слову, живут бывшая жена и дочка ее предполагаемого бойфренда. Поклонники решили, что актеры удрали из России вместе. А Яна Поплавская накануне эту информацию подтвердила. "Красная шапочка" посвятила им пост в своем микроблоге, рассекретив нашумевший роман.

"Собираются вместе строить новую жизнь", – рассказала о планах Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского блондинка, которая крутится в актерской тусовке и наверняка знает о личной жизни многих своих коллег. Стоит отметить, что отъезд двух звезд Яну Поплавскую вывел из себя. Своим хлестким текстом она дала понять, что считает поступок подлым.

У "Красной шапочки" не укладывается в голове, как два кумира миллионов, которые получали главные роли во многих проектах, нашли, за что не любить свою родину. Она напомнила о том, что актеры работали для своего зрителя, готового тратить деньги на билеты в кино или театр, а в итоге наплевали на него.

"А где бы вы были, если бы не этот народ?" – с возмущением обратилась к Оксане Акиньшиной и Даниле Козловскому, а также к другим сбежавшим звездам Яна Поплавская.

24 марта 2023, 12:20
Данила Козловский. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеграм-канал Яны Поплавской✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Почту за честь": Козловскому предложили стать послом

Данила Козловский и Оксана Акиньшина. Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов
Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов

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