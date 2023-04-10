Вверх-вниз: Прилучный тайком слил в Сеть скачущую на приборе жену

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Врачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в ГерманиюВрачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в Германию "Место проклятое": замок Пугачевой и Галкина* предлагают продать по цене земли"Место проклятое": замок Пугачевой и Галкина* предлагают продать по цене земли Погасла наша звездочка: завернутой в саван Цымбалюк-Романовской опустили векиПогасла наша звездочка: завернутой в саван Цымбалюк-Романовской опустили веки "Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86-м году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами"Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86-м году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами

Лента новостей

Понедельник 10 апреля

14:41"Росатом" в 2022 году выполнил все запланированные научно–технические работы 14:40Вверх-вниз: Прилучный тайком слил в Сеть скачущую на приборе жену 14:20"Сама, не дожидаясь позора": вынужденная уволиться Ахджакова громко хлопнула дверью 14:00Платье разорвалось: 69-летняя Успенская оголилась прямо на сцене 13:40"Надо стараться жить": стало известно о текущем состоянии Костомарова 13:40Боря позвал: вдова Грачевского оказалась одной ногой в могиле 13:20"На дух не выносила": подруга разоблачила бесконечное вранье о бывшей жене Петросяна 13:00Сколько стоят самые дешевые квартиры Москвы 12:40Где сильнее всего подешевели новостройки 12:20"Не собираются жить": как выглядит личное бомбоубежище Пугачевой и Галкина* 12:00В Петербурге продают квартиру Горького 11:40Некомфортно жить: 5 распространенных ошибок в планировке 11:20"Ем, пью, вкалываю": Цой проболталась о своем тайном пристрастии 11:00Газманов растекся в блаженстве от пышных красот Кабаевой: Такое количество 10:40Как преобразить квартиру с помощью винтажного декора 10:20"Притон": Бородина выдала видео с грязными изменами мужа на квартире 10:00Сокровище России: бесценный бриллиант уехавшей в Израиль Пугачевой остался Лолите 09:40"Мы мало детишек нарожали": 52-летняя Цой ответила на вопрос о пополнении в семье 09:20Билет в один конец: вдова Этуша объяснила россиянам решение уехать из Москвы 08:40Дикий рис со сливочным маслом: рецепт от Ляйсан Утяшевой 08:25"Сожаление и разочарование": Резник размазал предавших Отечество звезд 08:20Перебор. Чем чреваты частые пластические операции 08:00Тренд на непереносимость глютена: как маркетологи делают деньги на доверчивых россиянах 06:01Просто страсть: Как понять, что вы не любите? 04:35Выдра попалась на оптической иллюзии падения воды (видео) 02:26Возьмите ребенка с собой на йогу! Что такое детская йога и для чего она нужна вашему ребенку? 00:02День Иллариона: что нельзя делать в праздник 10 апреля 22:39"Нет сил бороться": угасшие из-за депрессии звезды шоу-бизнеса 21:1210 случайных фото кошек, снятые фотографом в разных концах света 20:03Как преодолеть паническую атаку: совет психолога 17:51Погрузились в молчание: в последний день Меладзе был окружен близкими и цветами 17:46Тест: угадай фильм по культовому наряду 17:22"Встречали и били рожу": предателя Максима Галкина* жестко наказали за длинный язык 16:53"Можете больше не искать": показавшая животик Лолита рассказала о беременности 15:50"Она беременна": отец Киркорова вывел в свет молодуху после новостей о разводе 15:19"Наняла детективов": слетевшая с катушек Бородина вычислила всех любовниц мужа-изменщика 14:58Надевшая траурное платье Кабаева не смогла сдержать улыбку: Я даже не ожидала такого 14:17"Мне так стыдно стало": пихающего за обе щеки Киркорова поймали в интимный момент 13:34Случился рецидив: услышавшая диагноз врача Тодоренко впала в истерику 12:26"Трусы надень": задравшую платье Пугачеву крепко приложили за грязь 12:25Диетолог рассказал о питании при болезнях сердца 11:37"Осталось двое детей": люди рыдают после новости о смерти Ягудина в ДТП в Москве 11:00Омолодившаяся Яковлева предстала с маленьким ребенком: Сын 09:12От какого пластического хирурга лучше уйти 08:24Грязь, вонь и необязательность: 8 причин уехать из Турции 06:14Почему детские салфетки опасны? Мнение эксперта 04:05Гороскоп любви: как разные знаки зодиака чувствуют конец отношений 02:31Бесплодие после 40 лет у мужчин: миф или реальность? 00:07Вербное воскресенье: приметы и традиции 9 апреля 22:17Мода на века: что носили на Руси 800 лет назад и раньше
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Вверх-вниз: Прилучный тайком слил в Сеть скачущую на приборе жену

Вверх-вниз: Прилучный тайком слил в Сеть скачущую на приборе жену

Павел Прилучный заснял как усердно отрабатывала свое Зепюр Брутян.

Павел Прилучный и его супруга Зепюр Брутян ждут своего первенца. Малыш должен появиться на счет, как утверждают многие, в мае месяце.

По этой причине Зепюр, фигура которой сильно изменилась, отказалась от активных занятий спортом. Девушка оставила лишь получасовые прогулки с семьей и собаками по коттеджному поселку, где они с мужем проживают.

Однако, судя по всему, Зепюр Брутян зарядилась энергией, ведь согласилась отправиться в спортзал вместе с супругом. И, пока жена влезла на тренажер, Павел Прилучный снял и тайком слил в Сеть скачущую на спортивном приборе жену.

"Несется красотка моя", – похвалил беременную спортсменку Павел.

Для упражнений жена Павла Прилучного выбрала эллиптический тренажер, который имитирует ходьбу на лыжах. Он подходит даже для беременных, ведь движущиеся вверх-вниз платформы для ног поддерживают стопы и не создают ударной нагрузки на суставы и внутренние органы.

Также Павел поделился публикацией, на которой они с женой позируют у зеркала. Под снимком подписчики актера стали по форме живота гадать о том, какого же пола малыш родится у пары.

"Тимохе и Мие братика родите", "Будет сын! Наследник", "Павел, у вас будет сын", – сошлись в единодушии большинство подписчиков Павла Прилучного.


10 апреля 2023, 14:40
Павел Прилучный. Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Социальные сети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Пугачева и жертвы азарта: звезды спустили в казино целое состояние

По теме

"Мальчик или девочка?": Скрывавшая беременность Муцениеце кормит малыша под камерой
Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

"Сама, не дожидаясь позора": вынужденная уволиться Ахджакова громко хлопнула дверью

"Сама, не дожидаясь позора": вынужденная уволиться Ахджакова громко хлопнула дверью
Лия Ахеджакова написала заявление об уходе. Некоторое время назад советская и российская актриса Лия Ахеджакова обратила на себя внимание общественности.

Платье разорвалось: 69-летняя Успенская оголилась прямо на сцене

Платье разорвалось: 69-летняя Успенская оголилась прямо на сцене
Любовь Успенская публично опозорилась. В минувшее воскресенье, 9 апреля, на Первом канале стартовал новый сезон музыкальной программы "Две звезды.

"Надо стараться жить": стало известно о текущем состоянии Костомарова

"Надо стараться жить": стало известно о текущем состоянии Костомарова
Новые подробности о состоянии здоровья Романа Костомарова. Вектор новостей о Романе Костомарове, наконец-то, сменился на положительный.

Боря позвал: вдова Грачевского оказалась одной ногой в могиле

Боря позвал: вдова Грачевского оказалась одной ногой в могиле
Вдова Грачевского испытала страшное состояние. Создатель "Ералаша" Борис Грачевский умер в январе 2021 года от осложнений после коронавируса.

"На дух не выносила": подруга разоблачила бесконечное вранье о бывшей жене Петросяна

"На дух не выносила": подруга разоблачила бесконечное вранье о бывшей жене Петросяна
Все тайное становится явным. 8 апреля Елене Степаненко исполнилось 70 лет.

Выбор читателей

08/04СбтБасков прилюдно разоблачил скрывающего тайну Пригожина: Молчал 20 лет 09/04Вск"Она беременна": отец Киркорова вывел в свет молодуху после новостей о разводе 09/04Вск"Мне так стыдно стало": пихающего за обе щеки Киркорова поймали в интимный момент 09/04ВскОмолодившаяся Яковлева предстала с маленьким ребенком: Сын 08/04СбтСообщившая о разводе Топалову Тодоренко ошарашена вердиктом специалиста 08/04СбтОбъявлено о возвращении опального Панина в Россию