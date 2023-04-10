Вверх-вниз: Прилучный тайком слил в Сеть скачущую на приборе жену

Павел Прилучный заснял как усердно отрабатывала свое Зепюр Брутян.



Павел Прилучный и его супруга Зепюр Брутян ждут своего первенца. Малыш должен появиться на счет, как утверждают многие, в мае месяце.

По этой причине Зепюр, фигура которой сильно изменилась, отказалась от активных занятий спортом. Девушка оставила лишь получасовые прогулки с семьей и собаками по коттеджному поселку, где они с мужем проживают.

Однако, судя по всему, Зепюр Брутян зарядилась энергией, ведь согласилась отправиться в спортзал вместе с супругом. И, пока жена влезла на тренажер, Павел Прилучный снял и тайком слил в Сеть скачущую на спортивном приборе жену.

"Несется красотка моя", – похвалил беременную спортсменку Павел.

Для упражнений жена Павла Прилучного выбрала эллиптический тренажер, который имитирует ходьбу на лыжах. Он подходит даже для беременных, ведь движущиеся вверх-вниз платформы для ног поддерживают стопы и не создают ударной нагрузки на суставы и внутренние органы.



Также Павел поделился публикацией, на которой они с женой позируют у зеркала. Под снимком подписчики актера стали по форме живота гадать о том, какого же пола малыш родится у пары.

"Тимохе и Мие братика родите", "Будет сын! Наследник", "Павел, у вас будет сын", – сошлись в единодушии большинство подписчиков Павла Прилучного.



