"Превратился в привидение": тянущую Грачевского из могилы вдову отправили в психушку

Вдова Грачевского не могла отпустить его в иной мир.

Режиссер и создатель "Ералаша" Борис Грачевский умер 14 января 2021 года в больнице в результате полученных осложнений коронавируса. Кинодеятель до последнего общался с поклонниками и был в хорошем расположении духа, поэтому никто не ожидал такого страшного исхода, особенно его молодая жена Екатерина Белоцерковская, которая осталась с грудным ребенком на руках.

ПО ТЕМЕ Боли в суставах и смещение позвоночника: истощенной бывшей Грачевского поставили диагноз

Недавно вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская призналась, что с ней творится странное. Дело в том, что она якобы слышит шаги покойного Бориса Грачевского и из-за этого не может находиться в доме одна. Она плачет, когда отчетливо слышит происходящее, и ужасно боится этого. Несчастная вдова даже вся поседела от ужаса.

Эзотерики Марианна Абравитова и Милена Юсупова ответили на вопрос, может ли дух Бориса Грачевского как-то влиять на вдову. Эксперты советуют вдове Грачевского отпустить умершего и не тянуть его из могилы обратно в живой мир. По их словам, вдова просто никак не может отпустить покойника, сообщает Пятый канал. Эксперты считают, что Белоцерковская может сама себе помочь.

"Это не значит, что он превратился в привидение или полтергейста, который каким-то образом забирает ее энергию", – сказала эзотерик.

Также вдове Грачевского посоветовали обратиться к специалисту. Судя по всему, эксперты намекают на психологические проблемы. Таким образом ее буквально отправили в психушку.