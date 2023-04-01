"Всем плевать на ваших детей": накатившую за здоровье внука певицу Славу публично освистали

Певице Славе крепко досталось за необдуманную выходку.



В семье певицы Славы произошло радостное событие: 42-летняя певица 30 марта стала бабушкой. Как только это произошло, артистка поделилась видеороликом, на котором держит в руках наполовину наполненный пластиковый стаканчик, содержимое которого закусывает шоколадкой.

Лишь ленивый не высказался об этом событии, нашлись и те, кто накатившую за здоровье внука певицу Славу публично освистал. Сделал это, например, блогер Антон S.

По мнению Антона S, поведение Славы недопустимо, ведь публичный человек, выходящий в прямой эфир со стаканом в руке, подает плохой пример. Особенно после ее признания в том, что питает она к подобным напиткам давнюю любовь. Кроме того, не задумывается артистка и о том, что каждая ее оплошность навеки будет запечатлена в Сети.

Зачем блогер переключился на то, что не понимает всеобщего ажиотажа, связанного с чужими детьми. Как с их появлением на свет, так и их слитыми фотографиями.

"Плевать всем на ваших детей, а уж на ваших внуков и правнуков – сто лет плевать", – высказался Антон S о звездах, в том числе и о певице Славе.

Напоследок мужчина подметил, что не испытал ни капли радости за новый статус певицы Славы, лишь горечь из-за того, что со своей привычкой та никак не может справиться.





