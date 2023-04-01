"Плесневелые старухи в деменции": Вайкуле грудью бросилась на защиту унизившего россиян Галкина*

Максим Галкин* нашел поддержку в лице Лаймы Вайкуле.



Мурашки от одной из последних шуток Максима Галкина* поползли по коже многих. Разумеется, в плохом смысле: ведь он предложил Филиппу Киркорову надеть колготки, а затем, взяв в руки голову одной из российских журналисток, отправиться с примирительной миссией в сторону зоны конфликта.

Тем не менее, нашлись и те, кто пожелал заступиться за Максима Галкина*. Например их с Аллой Пугачевой старая подруга Лайма Вайкуле. В ходе одного из интервью певица заявила, что россияне не отличаются таким же хорошим юмором как Максим Галкин*.

"Им далеко до интеллекта, до знаний и вообще до понимания юмора Максима Галкина*", – Лайма Вайкуле грудью бросилась на защиту унизившего россиян Максима Галкина*.

Юмориста она называет талантливым умницей, а его высказывания – прекрасной шуткой, которая по какой-то непонятной причине заставила бывших соотечественников возмутиться.

Однако больше никто из звезд шоу-бизнеса на защиту Максима Галкина* не встал. Большинство все также пришли в ужас от дикой шутки юмориста и попытались найти этому хоть какое-то объяснение.

Например Яна Поплавская предположила, что Максим Галкин* "бьется в падучей" из-за стремительно тающей популярности и уменьшающихся в связи с этим доходов. Согласны с ней и обычные пользователи Сети.

"Как люди слушают его шутки?", "От шуток Галкина* только плесневелые старухи в деменции и прутся", "Ему не хватило интеллекта понять, что без России он просто сбитый летчик", – плюнули комментаторы в Максима Галкина*.



* – признан иноагентом по решению Минюста РФ.

