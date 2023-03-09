"Она уже как ребенок": немощная запуганная Пугачева повисла камнем на шее мужа-иноагента

Пугачева совсем плоха.

Уже больше года Примадонна находится за границей. Многие винят в этом ее опального мужа, который благодаря своим скандальным выходкам и обливанию грязью родины заработал себе в России не лучшую репутацию. Поклонники и коллеги говорят, что Алла Пугачева из большой любви к Максиму Галкину* удрала из своего уютного замка в Грязи.

При этом знаменитый психолог Вероника Степанова считает, что поступок певицы не объясняется большим чувством к мужу. Специалист, разобрав эту ситуацию, считает, что в тот момент, когда нужно было принимать важное решение об отъезде, она была напугана на фоне преклонного возраста. "В силу того, что она уже как ребенок…", – описала Примадонну психолог.

Вероника Степанова отметила, что многие пожилые люди становятся немощными, трусливыми и выбирают жизнь, к которой "пригрелись", боясь не сделать хуже. Получается, что Алла Пугачева со своими страхами повисла камнем на шее мужа-иноагента и испугалась остаться без него. Более того, эксперт уверена, что будь артистка помоложе, она бы не совершила этот отчаянный шаг и осталась в России. Но стабильность рядом с семьей для нее оказалась важнее.

При таком раскладе становится очевидным, что Примадонну на родине мы увидим не скоро. Ведь Максим Галкин* громкими высказываниями в адрес родины поставил крест на своей карьере здесь и отвернул от себя многих поклонников. А Алле Пугачевой остается смиренно привыкать к жизни на чужбине.

* – объявлен иноагентом по решению Минюст РФ.

