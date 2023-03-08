"Ксюху позлить": бывший муж Бородиной испоганил ее юбилей продуманной провокацией

Неприятный сюрприз для Ксении Бородиной.



То ли вдохновившись сладкой идиллией Павла Прилучного, то ли желая насолить своей бывшей жене, Курбан Омаров решился на громкий поступок. Сегодня, в день рождения своей экс-супруги Ксении Бородиной, мужчина сделал предложение своей молодой возлюбленной.

В самом центре Москвы Омаров встал на одно колено. Вокруг стояли музыканты, асфальт был усыпан лепестками роз. Кроме того, рядом с парочкой были расставлены корзины с розами, летали воздушные шары...

Многие, впрочем, уверены, что предложение выйти замуж было продуманной провокацией. Тщательно задокументированный акт – не более, чем попытка брюнета напомнить о себе. И попиариться можно, и Ксению Бородину уколоть.

Есть и те, кто считает, что бывший муж Бородиной испоганил ее юбилей своим жестом. А юная спутница – лишь оружие в руках 42-летнего мужчины, который хочет ею, словно клином, выбыть из себя чувства к бывшей жене.



"Спит и видит как Ксюху позлить", "Девочка просто глупая, удобная, не задаёт лишних вопросов", "Пыжится-пыжится, а на выходе пшик", "Какой же всё-таки мерзкий мужичонка, неприятный", – распекли экс-супруга Ксении Бородиной пользователи Сети.

