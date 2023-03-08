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Среда 8 марта

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"Ксюху позлить": бывший муж Бородиной испоганил ее юбилей продуманной провокацией

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Неприятный сюрприз для Ксении Бородиной.

То ли вдохновившись сладкой идиллией Павла Прилучного, то ли желая насолить своей бывшей жене, Курбан Омаров решился на громкий поступок. Сегодня, в день рождения своей экс-супруги Ксении Бородиной, мужчина сделал предложение своей молодой возлюбленной.

В самом центре Москвы Омаров встал на одно колено. Вокруг стояли музыканты, асфальт был усыпан лепестками роз. Кроме того, рядом с парочкой были расставлены корзины с розами, летали воздушные шары...

Многие, впрочем, уверены, что предложение выйти замуж было продуманной провокацией. Тщательно задокументированный акт – не более, чем попытка брюнета напомнить о себе. И попиариться можно, и Ксению Бородину уколоть.

Есть и те, кто считает, что бывший муж Бородиной испоганил ее юбилей своим жестом. А юная спутница – лишь оружие в руках 42-летнего мужчины, который хочет ею, словно клином, выбыть из себя чувства к бывшей жене.

"Спит и видит как Ксюху позлить", "Девочка просто глупая, удобная, не задаёт лишних вопросов", "Пыжится-пыжится, а на выходе пшик", "Какой же всё-таки мерзкий мужичонка, неприятный", – распекли экс-супруга Ксении Бородиной пользователи Сети.

8 марта 2023, 18:40
Ксения Бородина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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