Насте нужна помощь: Устроившую разврат с Джигурдой на глазах толпы Волочкову упекли за решетку

Что случилось с Волочковой?

Звездная парочка – балерина всея Руси и музыкант – считаются одной из самых скандально известных в отечественном шоу-бизнесе. Что только они не устраивали вместе! Вспомнить хотя бы их развратные танцы в шоу Насти Ивлеевой на глазах толпы пользователей. Теперь Анастасия Волочкова и Никита Джигурда решили выйти за рамки Интернета и показать, что умеют на большой сцене.

На днях у блондинки был очередной благотворительный спектакль, в котором она выступила со своим звездным другом. Роль у него была незначительная: выйти на сцену и дать пинок под пятую точку герою, который по сюжету мешает нашей звездочке танцевать. Пользователи, увидев кадры с музыкантом, оказались не в восторге. Кто-то отметил, что "старого извращенца" Никиту Джигурду нужно держать подальше от детей, которых в зрительном зале было много.

Но это далеко не вишенка на торте прошедшего спектакля. Анастасия Волочкова решила удивить собравшихся необычным появлением: ее упекли за решетку золотой клетки, которая грациозно спустилась сверху. Конечно, заточенная балерина не просто стояла, а выполняла разные трюки, раздвигая ноги по традиции. Многие пользователи с иронией отметили, что клетка артистке "к лицу".

Что же насчет отзывов о постановке в целом, то некоторые россияне решили, что Насте срочно нужна помощь режиссера. Пишут, что движения, сюжет, номера – все одно и то же. Впрочем, Анастасию Волочкову негатив уже давно не трогает: она счастлива просто быть полезной обществу и радовать зрителей.