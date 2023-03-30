"Прежде чем что-то делать, надо подумать": Орбакайте врезала опальной матери

Орбакайте намекнула на неразумный поступок престарелой матери.

Больше года назад российская певица Алла Пугачева покинула Россию вместе с супругом Макисмом Галкиным* и двумя мадшими детьми. Звездная семья обосновалась в Израиле, где теперь строит жизнь фактически с нуля.



То ли под чьим то влиянием, то ли в силу возраста 73-летняя Примадонна открестилась от своих бывших поклонников и нахамила им, перечеркнув раз и навсегда их любовь и признание. Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте поступила умнее. Она не стала делать резких заявлений и до сих пор продолжает работать и зарабатывать в России, при этом имея возможность летать к своему мужу и детям в США.

В свежем интервью 51-летняя Кристина Орбакайте рассказала о недавнем разговоре со звездной матерью. Артистка с теплом и нежностью говорила о маме и вспоминала, какие наставления та давала ей много лет назад. Пугачева советовала ей прежде чем что-то делать, подумать. Выходит, что сама Примадонна оступилась на том же. Выходит, что Орбакайте врезала нерадивой матери за ее действия.

"Я росла угловатой девчонкой, все время со мной что-нибудь случалось, на что-то натыкалась. И мама меня всегда учила: "Так надо все предвидеть. Прежде чем какие-то действия совершать, немножко вперед подумать". В бытовых моментах быть предусмотрительной, на сцене — аккуратной, в беседах – не перебивать", – рассказала Орбакайте.

Напомним, у Кристины Орбакайте трое детей — сыновья Никита и Дени и младшая дочь Клавдия.

* – признан иноагентом по решению Минюста РФ