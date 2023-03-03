"Он падает": зачем певец SHAMAN засовывает в штаны продолговатый предмет

Ставший популярным в прошлом году певец SHAMAN попал под прицел как поклонников, так и злопыхателей. С одной стороны, концертные залы артиста переполнены зрителями, пришедшими послушать его музыку. С другой — каждая деталь попадает под прицел сплетников и завистников.
Так, одной из горячих тем для обсуждения стала необычная привычка SHAMAN. Ярослав Дронов, а именно так зовут артиста на самом деле, показал на публику продолговатый предмет в штанах. Во время выступлений он засовывает микрофон в кожаные брюки и делает различные жесты руками.
Зрители интересуются, зачем SHAMAN так делает. Артист дал самый неожиданный ответ. Оказывается, засунуть микрофон в штаны намного безопаснее, чем держать его в руках. Ярослав уже повредил себя палец во время концерта. Хлопая в ладоши с микрофоном, он получил множественные синяки и ушиб.
"У меня были попытки прятать микрофон под мышку. Но тогда он падает", — сетует музыкант.
Напомним, что впервые SHAMAN засветился на проекте "Фактор А", поработав вместе с Аллой Пугачевой. Артист занял второе место, после чего исчез со сцены. Затем SHAMAN занял третье место в проекте "Голос". Теперь же главная задача артиста — развивать сольную карьеру под новым псевдонимом.