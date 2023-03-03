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Пятница 3 марта

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Расставшаяся с молодым любовником Бабкина заговорила об обиде и мести: Изнутри сжирает зависть

Надежда Бабкина расстраивалась и копалась в себе.

Скоро на телеканале НТВ выйдет новое шоу "Прошу, прости!", ведущей которого станет народная артистка России Надежда Бабкина. Согласно задумке проекта, 72-летняя певица будет мирить близких друг другу людей, которые перестали находить общий язык. Шоу обещает быть весьма эмоциональным.

Надежда Георгиевна не понаслышке знает о важности умения прощать. В недавнем интервью певица призналась, что раньше она занималась самокопанием и очень расстраивалась из-за несправедливости. Певица, говоря об обиде и мести, дала понять, что и то, и другое ей стало чуждо.

Сейчас Бабкина не только жалеет своих обидчиков, но и пытается их понять. "Их изнутри сжирает зависть, злость и ревность, вот они и жалят всех", – считает певица. При этом артистка отметила, что прощение не всегда дается ей легко. Однако прощать важно, поскольку таким образом можно спасти себя, уверена знаменитость.

Ранее сообщалось о расставании Надежды Бабкиной с молодым любовником Евгением Гором. Доподлинно неизвестно, что происходит в личной жизни народной артистки, но тот факт, что она не живет со своим возлюбленным, известен многим. Говорят, Евгений улетел за границу, тем самым окончательно укрепив сплетни о его разрыве с певицей.

3 марта 2023, 21:00
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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