"Их объединяет любовь": ищущая утешение Барановская попалась с голым седым мужиком

Поющий мужчина разбил сердце Юлии Барановской.

После расставания с футболистом Андреем Аршавиным его экс-возлюбленная Юлия Барановская начала карьеру телеведущей. За плечами у женщины несколько громких проектов, но настоящую славу и любовь зрителей подарило шоу "Мужское Женское" на Первом канале. Вместе с соведущим Александром Гордоном она погружается в судьбы людей и разбирается в проблемах их жизней. Именно за искренние эмоции ищущая утешение для своих героев Юлия полюбилась зрителям.

В студию к Юлии и Александру приходят разные люди. Вот в анонсе нового выпуска Барановская попалась с голым седым мужиком. Речь идет о новое герое, так называемом "морже". Одно из его любимых занятий — плавание в проруби. Помимо ледяных ванн мужчина очень любит петь. Музыка — это не основная его профессия, но, как выразилась ведущая, спасательный круг для жизненных ситуаций.

"Как бы тяжело не складывалась их судьба, объединяет их любовь к творчеству", — так Юлия Барановская описала тему нового выпуска.

Поклонникам шоу очень понравилась новая тема выпуска. В социальных сетях они пишут, что на телевидение очень не хватает душевных выпусков в серые будни. А кто-то и вовсе не удержался и начал подпевать душевным песням, звучащим в анонсе от Юлии Барановской.