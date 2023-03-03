"В гримерке": Измерившая достоинство Джигурды Волочкова похвасталась ночными утехами

Волочкова удовлетворена.

Балерина всея Руси дружит со скандально известным музыкантом очень много лет. Звезды общаются настолько тесно, что поклонники то и дело подозревают их в амурных делах. Неудивительно, ведь знаки внимания они друг другу делают порой очень недружеские: то устроят горячие танцы, то поцелуются на публике. А еще Никита Джигурда часто заявляется к Анастасии Волочковой с подарками.

Недавно, к примеру, артистка рассказала, что ее дом буквально завален цветами от звездного друга. И это бесспорно главное достоинство музыканта на фоне других мужчин, окружающих блондинку. И это достоинство блондинка уже успела измерить – точнее его стойкость. "Чтобы у всех так стояло как твои розы!" – выпалила артистка.

Помимо букетов Никита Джигурда постоянно удостаивает Анастасию Волочкову своим вниманием, посещая все важные для нее мероприятия. Вчера балерина дала очередной спектакль для детей, и музыкант приехал ее поддержать. Звездные друзья записали видео, в котором немного рассказали о постановке.

"Пока в гримерке", – подписала кадр балерина, дав понять поклонникам, где они с певцом находятся.

Перед тем как рассказать о предстоящей постановке, приятели решили похвастаться ночными утехами – некой взрослой версией спектакля, который "очень дорого стоит". Что же это за представление, поклонникам придется лишь гадать. Может быть, раскрепощенные друзья однажды его покажут. Ну, а пока публике остается довольствоваться выступлениями для детей, которые так любит устраивать Анастасия Волочкова.