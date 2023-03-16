"Другая жизнь": Плюнувшая в Россию богачка Нетребко осталась без гроша

Нетребко больше не шикует.

Жизнь оперной певицы кардинально изменилась год назад. Сначала от артистки отвернулись европейские театры, отправляя отказы о сотрудничестве. В страхе потерять высокооплачиваемую работу за бугром звезда решила критиковать свою родину. Россияне восприняли поступок Анны Нетребко как плевок, из-за этого она столкнулась с волной негатива.

Дома певица жила очень даже не плохо, позволяя себе все самое дорогое. И точно занимала место среди богачей. Теперь она вместе с мужем и сыном находится за границей, постоянно перебираясь из одной страны в другую. Поклонникам, конечно, интересно, как теперь проходят будни некогда очень востребованная в России звезда.

Один из последних постов в соцсетях натолкнул публику на мысль о том, что артистка осталась без гроша, ведь позволить тебе былую роскошь, кажется, не может. Анна Нетребко посетила Японию, откуда, собственно, и разместила снимок. В описании к нему она рассказала, что посещение этой страны – удовольствие не из дешевых.

"Цены высоки – размеры малы", – написала в микроблоге оперная дива и отметила, что хотя бы погулять можно.

Некоторые пользователи принялись иронично злорадствовать: мол, размеры малы, наверное, там, где вещи стоят бешеных денег, которых у нее, судя по всему, нет. Впрочем, далеко не все акцентировали на этом внимание. Кто-то поблагодарил звезду за то, что она открыла им взор на Японию.

"Другая жизнь и даже кролики другие... Всегда интересно знакомиться с жизнью других", – отметила фанатка Анны Нетребко.