"Лучше, чем секс с Прилучным": разведенка Муцениеце разделась за деньги перед влиятельным мужиком

Агата Муцениеце не стесняется вытворять сомнительные вещи перед незнакомцами.

После развода с Павлом Прилучным актриса занялась своей карьерой. Теперь звезда сериала "Закрытая школа" много снимается, развивает личный ютуб-канал и даже раздевается за деньги.

Агата Муцениеце заменила Екатерину Варнаву в шоу "Абсолютно другая нага". В спектакле много откровенных сцен, а перед зрителями актриса предстает практически без одежды, томно извивается и шутит на довольно личные темы.

Например, в одном из первых спектаклей разведенка Муцениеце решила высмеять бывшего мужа. Медленно снимая туфли на высоком каблуке, актриса выдала: "Это лучше, чем секс с Прилучным".

Как оказалось, в тот вечер Агата Муцениеце разделась не только перед простыми зрителями, но и перед влиятельным мужиком. В зале оказался Филипп Киркоров, который, кстати, оценил талант артистки. По словам звезды, он подошел к ней после выступления и с удивлением заметил, что даже не подозревал о ее раскрепощенности. Как отметила Агата Муцениеце, Филипп Киркоров ее очень поддержал.

А вот кто точно не оценит откровенность артистки, так это Павел Прилучный, который, по слухам, очень ревнивый мужчина и во многом ограничивал актрису во время брака. Он придерживается более консервативных взглядов на семью и женщину.