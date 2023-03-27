"Все хохотали": Ужасно поющего вживую Киркорова погнали со сцены

Филипп Киркоров не смог удивить публику.

За годы своей карьеры бывший муж Аллы Пугачевой заработал звание поп-короля отечественной эстрады. На сегодняшний день он собирает огромные концертные залы, а билеты на его шоу разлетаются с неимоверной скоростью. И, конечно, не смог Филипп Киркоров избежать злопыхателей, которые с удовольствием критикуют его творчество.

Например, в конце прошлого года в Сети появился ролик с концерта поп-короля в Узбекистане. Это выступление некоторые россияне посчитали настоящим позором. Во время исполнения песни "Цвет настроения синий" музыкант не отключил микрофон, и публика услышала его живой голос. На просторах Интернета пользователи заметили, что он отставал от фонограммы и явно фальшивил.

Как оказалось, это была не единственная ситуация, когда зрители оказались не довольны вокалом Филиппа Киркорова. Недавно в интервью журналистам он вспомнил, как будучи молодым поступал в ГИТИС, однако с треском провалился. Будущий кумир миллионов ужасно спел вживую – в сравнении с другими абитуриентами, которых приняли в институт.

"Свою басню я прочитал так, что все хохотали. Что-то станцевал. Но по вокалу я не дотянул", – поделился музыкант, которого в итоге мягко погнали со сцены, где проходило прослушивание.

К счастью, неудача не подкосила артиста. Он смог поступить в Музыкальное училище им. Гнесиных и все-таки добиться успеха в карьере. Справедливости ради, стоит отметить, что удачных выступлений в жизни Филиппа Киркорова было гораздо больше, чем провальных.