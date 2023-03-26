Совсем уже! 56-летняя Наталья Штурм вывалила голую грудь в белесой жиже перед толпой мужиков

Наталья Штурм не стесняется показывать подписчикам самые интимные части тела.

Артистка живет полной жизнью. Исполнительница хита "Школьный роман" ни в чем себе не отказывает: ни в интрижках с мужчинами, ни в отдыхе, ни в откровенных фотографиях в социальных сетях.

Наталье Штурм действительно есть что показать – у артистки прекрасная фигура. На днях певица провокационно раздвинула ноги, засветив промежность, обтянутую короткими шортиками. А накануне знаменитость опубликовала снимок без бюстгальтера.

56-летняя Наталья Штурм вывалила голую грудь в белесой жиже перед толпой мужиков, которые подписаны на нее в запрещенной социальной сети. Соски артистка обмазала йогуртом, чтобы ее не обвинили в распространении эротики.

Однако не все понимают тягу знаменитости к публичным оголениям. В Сети народ считает, что Наталья Штурм совсем уже потеряла стыд: все-таки уже бабушка, а продолжает показывать голую грудь.

Напомним, не так давно артистка чуть не погибла, купаясь в Карибском море. Артистка хотела снять большую волну, но вода сбила ее с ног и накрыла с головой. Спас певицу парень, который видел, что она исчезла в водовороте.

"Я руку тяну из воды, чтобы он видел меня, он схватил и рывком вытащил. Я в шоке, у меня ступор какой-то", – рассказала Наталья Штурм.