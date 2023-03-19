"Еще секунда – и конец": брошенную женихом Штурм унесло в море

Жуткая катастрофа чуть не случилось с Натальей Штурм. Она со своим новым женихом улетела на один из островов в Карибском море, где в одиночку отправилась погулять вдоль линии прибоя.
Вдохновившись красотой природы, женщина захотела снять для своих подписчиков красивые большие волны. Однако чуть не поплатилась за это своей жизнью. Поток воды сбил ее с ног, накрыл с головой, а затем утянул в бушующее море.
К счастью, один из молодых спортсменов отдыхающих на берегу, заметил произошедшее и помчался за Натальей Штурм. Красавец еле смог вытянуть женщину из воды, за что удостоился искренней благодарности.
"Однажды меня засосало в воронку в море, это очень страшно, меня за волосы просто кто то вытащил, еще секунда – и конец", "Водная
стихия очень опасная вещь, я ребенком чуть не утонула, это страшно", -
поделились схожим опытом подписчицы.
К слову, многих удивило как то, что будущий муж писательницы на берегу отсутствовал, так и то, что он отпустил свою любимую женщину к воде в такую погоду. Ведь именно это и стало причиной того, что ненадолго брошенную женихом Наталью Штурм унесло в море.
"Нафиг эти волны. Себя показывайте", – написала женщине одна из подписчиц. А Наталья Штурм и рада прислушаться.