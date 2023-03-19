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Шоу-бизнес
"Еще секунда – и конец": брошенную женихом Штурм унесло в море

"Еще секунда – и конец": брошенную женихом Штурм унесло в море

Наталью Штурм оставили один на один со смертельной стихией
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Жуткая катастрофа чуть не случилось с Натальей Штурм. Она со своим новым женихом улетела на один из островов в Карибском море, где в одиночку отправилась погулять вдоль линии прибоя.

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 Наталья Юрьевна Штурм

Наталья Юрьевна Штурм Певица

Вдохновившись красотой природы, женщина захотела снять для своих подписчиков красивые большие волны. Однако чуть не поплатилась за это своей жизнью. Поток воды сбил ее с ног, накрыл с головой, а затем утянул в бушующее море.

К счастью, один из молодых спортсменов отдыхающих на берегу, заметил произошедшее и помчался за Натальей Штурм. Красавец еле смог вытянуть женщину из воды, за что удостоился искренней благодарности.

"Однажды меня засосало в воронку в море, это очень страшно, меня за волосы просто кто то вытащил, еще секунда – и конец", "Водная стихия очень опасная вещь, я ребенком чуть не утонула, это страшно", - поделились схожим опытом подписчицы.

К слову, многих удивило как то, что будущий муж писательницы на берегу отсутствовал, так и то, что он отпустил свою любимую женщину к воде в такую погоду. Ведь именно это и стало причиной того, что ненадолго брошенную женихом Наталью Штурм унесло в море.

"Нафиг эти волны. Себя показывайте", – написала женщине одна из подписчиц. А Наталья Штурм и рада прислушаться.


Наталья Штурм. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 марта 2023, 12:01 Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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