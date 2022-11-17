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17 ноября
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Шоу-бизнес
Задравшая юбку Наталья Штурм отдалась толпе мужиков: Очень довольна

Задравшая юбку Наталья Штурм отдалась толпе мужиков: Очень довольна

Певица Наталья Штурм предложила провести время с удовольствием.
прочитано 96 раз

56-летняя певица Наталья Штурм с годами открывает все новые стороны своей личности. Если во времена своей молодости она была известна как исполнительница хитов "Школьный роман" и "Твой самолет", то в 00-х она стала предстала обществу как писательница. На свет появились романы "Сдохни, тварь, или Любовь цвета одиночества", а также "Все оттенки боли".

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 Слухи и сплетни

Сюжеты Слухи и сплетни

Наталья Юрьевна Штурм

Наталья Юрьевна Штурм Певица

В амплуа блогера Наталья Штурм полностью отдалась толпе мужиков-поклонников и даже нашла особый способ порадовать своих фанатов. Так, оказалось, что Наталья — путешественница со стажем, а в копилке артистки 43 страны. Она не понаслышке знает важность хорошей компании в любой поездке. Певица от души посоветовала группу для поиска попутчиков и компаньонов для путешествий по России и другим близлежащим странам.

"Этот канал — волшебный, я очень довольна работой коллектива", — написала Наталья Штурм в своем микроблоге. Возможно, поиск попутчиков скоро станет более актуальной темой. Как передает телеканал "360", с 2023 года стоимость проезда в Москве вырастет на несколько рублей.

Совсем недавно подписчиков в блоге красотки сильно прибавилось. Всему виной стали откровенные фотографии Натальи из мебельного магазина.

Задравшая юбку артистка увалилась на мягкую кровать и засветила нижнее белье. Кажется, ее не смутила такая пикантная деталь. и кадры оказались в Сети. Поклонники Натальи Штурм только рады.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Наталья Штурм. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 17 ноября 2022, 18:46 Источник: Телеграм-канал "SHTURM.news" • Требует проверки
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