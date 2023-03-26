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Воскресенье 26 марта

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"Не лучший период": разведенку Климову с четырьмя детьми бросил очередной хахаль

"Не лучший период": разведенку Климову с четырьмя детьми бросил очередной хахаль
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Екатерина Климова рассказала о непростом периоде в отношениях с мужчиной.

Актриса старается не распространятся о личной жизни. Например, звезда наотрез отказывается говорить об отношениях с бывшими мужьями, а их у нее целых три. Артистка крайне дипломатично отзывается об экс-супругах, лишь в общих чертах описывая связь, которую они поддерживают ради детей.

В молодости, по словам Екатерины Климовой, она часто рассказывала о своем счастье, но потом, когда оно заканчивалось, приходилось демонстрировать и свою боль, признаваясь в том, что очередной союз оказался неудачным. Особенно болезненным для Климовой стал развод с Игорем Петренко, после которого звезда даже не хотела жить.

Сейчас актриса с улыбкой вспоминает тот период, отмечая, что уже даже не помнит всех переживаний. Она говорит, что с удивлением слышит от друзей какие-то истории, которые сама же им рассказывала про бывшего мужа.

Несмотря на все неудачи, Екатерина Климова признается: жить без любви не может. Сейчас у актрисы тоже есть любимый человек, правда, судя по всему, отношения опять не сложились, и очередной хахаль бросил разведенку с четырьмя детьми. Обсуждать подробности звезда не готова, однако намекнула, что для нее, женщины резкой и вспыльчивой, есть вероятность, что отношения все-таки закончились.

"У меня сейчас сложный период, я влюблена, но сейчас не лучший период в наших отношениях. Не знаю, насколько все окончательно", – поделилась Екатерина Климова.

26 марта 2023, 14:13
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ютуб-канал Надежды Стрелец✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Климова и Куркова блеснули на кинопремьере

Актер Сергей Шакуров и его сын Марат.
Актер Анатолий Белый и его супруга дизайнер Инесса Москвичева.
Актер Гойко Митич.
Актриса Равшана Куркова.
Актриса Екатерина Климова.
Александр и Екатерина Стриженовы.
Актер Сергей Безруков.
Актер Гоша Куценко с женой Ирина Скриниченко.
Актриса Мария Кожевникова.
Телеведущая Анна Чапман.

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