Данила увез: Умолчавшая о романе с Козловским Акиньшина удрала в США

У Козловского там ребенок.

Красавец-брюнет пользуется огромным спросом у женщин и явно преуспевает в амурных делах на фоне своих коллег по творческому цеху, которые с трудом устраивают свою личную жизнь. За Данилой Козловским закрепился образ мужчины, который меняет дам как перчатки, ведь он уже был женат, обзавелся ребенком от Ольги Зуевой, а теперь ему приписывают отношения с Оксаной Акиньшиной.

К слову, знаменитую блондинку многие называют разлучницей: мол, из-за нее он ушел от модели с новорожденным ребенком на руках. Где-то писали, что актеров ловили вместе на мероприятиях, на отдыхе, но сами они при этом ни разу не подтвердили свои отношения. В общем, и Данила Козловский, и Оксана Акиньшина умолчали о возможном романе, так и не внеся ясность в эту историю.

А теперь слухи об их отношениях, кажется, начнутся с новой силой. Неожиданно блондинка, которая в последнее время не самый активный пользователь социальных сетей, вышла на связь, опубликовав пару снимков. Увидев их, становится ясно, что актриса удрала в США: она позирует на фоне пейзажа Центрального парка. А вот в отпуск или насовсем, неизвестно.

Интересно, что именно в Нью-Йорке живет дочь звезды кино от Ольги Зуевой, которую назвали красивым именем Ода-Валентина. Наверное, поэтому пользователи сразу решили, что он-то и увез Оксану Акиньшину за границу.

"Данила в Америку свозил? Данила и вправду вас очень любит", – пишут в комментариях о Козловском люди.