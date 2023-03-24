"Несколько крупных пакетов": хозяйничающий на могиле брат Шатунова выдал подробности захоронения

Не прошло и года со дня смерти Юрия Шатунова.

23 июня в Москве из жизни ушел солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов. Артист занимал особое место в сердцах поклонников, а его кончина стала трагедией для целого поколения слушателей. Теперь многочисленные зрители собираются не на концертах, а на могилке певца.

Об этом рассказал хозяйничающий на могиле Юрия Шатунова пенсионер, который представляется как Евгений Васильевич. По его словам, он ухаживает за местом покоя артиста с лета. Мужчина называет себя братом солиста "Ласкового мая", так как и сам вырос в детском доме.

Преданный поклонник выдал и последние подробности захоронения Шатунова. На могилу приходят не только вежливые и уважающие артиста слушатели, но и те, кто ищет славы на костях музыканта. После распития алкоголя, караоке и танцев приходится убирать могилу — этим и занимается Евгений Васильевич. Иногда ему на помощь приходят и другие волонтеры.

"Работы хватает всем – очистить портреты от скопившейся из-за горения лампады копоти, убрать мусор, которого после некоторых посетителей может набраться на несколько крупных пакетов", — делится поклонник Юрия Шатунова.

А вот семья артиста — не частый гость Троекуровского кладбище. Напомним, что вдова Юрия Светлана с двумя детьми живет в Германии. Они были в Москве летом, во время прощания с музыкантом.