Юра забрал на тот свет: звезда "Ласкового мая" умерла вслед за убитым инфарктом Шатуновым

Поклонники сладкоголосого музыканта до сих пор не могут смириться с его смертью. Любимец миллионов ушел из жизни в конце июня: внезапно для семьи и фанатов его убил инфаркт. Не успели россияне осмыслить новость об уходе Юры Шатунова, как почитателей творчества "Ласкового мая" настигла новая трагедия!
Экс-продюсер нашумевшей группы Андрей Разин сегодня сообщил журналистам печальное известие: смерть унесла участника золотого состава Михаила Афанасьева. В коллектив он пришел еще совсем юным – в 11-летнем возрасте и стал клавишником.
Причем скандально известного менеджера он не оставил даже на фоне череды его судов с экс-солистом Юрой Шатуновым. Напомним, бывшие коллеги спорили из-за прав на песни группы. Как отметил в своем микроблоге Андрей Разин, Михаил Афанасьев был рядом с ним на всех концертах и ответственно относился к своей работе.
"Его все любили, дорожили им и знали, насколько он надежный человек", – отметил продюсер, выразив соболезнования его семье и близким.
При этом он не стал разглашать причины ухода из жизни Михаила Афанасьева. К слову, за последние несколько месяцев это уже вторая смерть, связанная с коллективом "Ласковый май". Невольно складывается впечатление, будто клавишника на тот свет забрал Юрий Шатунов.