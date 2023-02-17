Как живой: черное тело Шатунова всплыло недалеко от детского дома

Неожиданная новость потрясла поклонников Юрия Шатунова.

В июне прошлого года прогремела новость — из жизни ушел солист легендарной группы "Ласковый май" Юрий Шатунов. Причина смерти — инфаркт, мужчина скончался по дороге в больницу. Ему было всего 48 лет.

Спустя полгода после ухода поклонники шокированы не менее громким событием — черное тело артиста всплыло в информационном поле. В планах у администрации Оренбурга, родного города Юрия, поставить памятник мужчине недалеко от детского года, где он вырос.

В Сети появились фотографии проекта памятника. Скульптор Александр Сукманов выполнил первую версию монумента из специального пластилина. Черное тело Юрия Шатунова один в один напоминает ушедшего артиста и музыканта. Оригинал памятника же будет отлит из бронзы. Его предварительные размеры — почти 2 метра в высоту. Скорее всего, его установят на пересечении улиц Химической и Регенераторной.

За основу композиции автор проекта взял недавнюю фотографию Юрия Шатунова и Сергея Кузнецова. Два друга и соратника позировали на одном из концертов. Проект памятника уже можно увидеть вживую на выставке в Оренбурге до 16 апреля. Автор памятника настроен оптимистично и планирует показать готовую работу уже к конце текущего года.