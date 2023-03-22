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Шоу-бизнес
"Его ресурсы истощаются": раскроенному хирургами Киркорову вынесли вердикт

"Его ресурсы истощаются": раскроенному хирургами Киркорову вынесли вердикт

Киркоров пытается выплыть любым путем.
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В последнее время Филипп Киркоров все чаще удивляет поклонников своим внешним видом и перформансами. О его песнях с годами говорят все реже, скорее о его скандальных выходках. Такова участь любого стареющего артиста, считают эксперты. Ведь публику постоянно надо чем-то удивлять. Ей нужны зрелища, и Киркоров их дает. То он выходит на сцену в колготках, то в мехах, то в рваном наряде. А то и вовсе залезает на крест.

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Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Эксперт в области психологии стиля Анна Кустова уверена, что эпатаж Киркорова – не его прихоть, а желание удержать аудиторию.

"Так как его ресурсы истощаются, он просто усиливает таким образом привлечение внимания к себе", – заявила стилист.

Эксперт добавила, что для Филиппа Киркорова важно быть самым обсуждаемым в шоу-бизнесе, а для этого нужно выделяться. Раньше так себя вел певец Валерий Леонтьев. Он тоже постоянно шокировал зрителей чрезмерно вызывающими образами и поведением на сцене.

По словам эксперта, такой стиль артиста называется "стиль-шут". Для просто го человека такой стиль будет неприменим, отмечает Пятый канал.

Напомним, ранее стало известно, что Филипп Киркоров сделал себе пластическую операцию, после которой стал совершенно неузнаваемым.

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 22 марта 2023, 21:40 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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