Схватившая детей беременная жена Прилучного сбежала в другой город: Это неизбежно

Многие удивлены тому, какое взаимопонимание сложилось между детьми Павла Прилучного и его новой супругой. Зепюр Брутян и ребята проводят очень много времени вместе, иногда даже без главы семейства.
Вот и накануне подписчики актрисы убедились в этом. Схватившая детей беременная жена Прилучного поехала с ними в один из кинотеатров столицы. Там прошла премьера мультфильма, в котором Павел удостоился чести озвучить одного из главных персонажей.
Усевшись вместе с Тимофеем и Мией в кресла, молодая жена Прилучного мысленно сбежала в другой город: действие картины проходит в Петербурге. Сюжет мультфильма "Коты Эрмитажа" рассказывает о приключениях кота и мышки, которые живут в главном музее с берегов Невы.
Многих, к слову, заинтересовало то, почему на премьере Павел Прилучный не появился. Но, как рассказала сама Зепюр, актер сегодня оказался занят на следующих съемках.
Тем не менее, его близкие решили поддержать мужа и отца, поэтому отправились на премьерный показ маленькой дружной компанией. За это подписчики Зепюр Брутян написали ей массу комплиментов.
"С появлением Зепюр в семье Прилучных наступил уют. Неловко и нехорошо постоянно делать эти отсылки, но это, видимо, неизбежно", "Только умная, мудрая, добрая девушка могла найти коннект с детьми своего мужчины", – похвалили пользователи жену Павла Прилучного.