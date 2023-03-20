Стоять и плакать: что случилось с могилой через пять лет после смерти Табакова

Господи, упокой его душу!..

Олег Табаков умер 12 марта 2018 года. Ему было 82 года. У него случился сердечный приступ, поэтому врачи решили отключить пациента от аппарата жизнеобеспечения. Артист боролся за жизнь несколько месяцев, но почти не приходил в сознание. Его похоронили на Новодевичьем кладбище на Центральной аллее рядом с последними пристанищами Леонида Броневого и Владимира Зельдина.

Изначально на могиле стоял простой деревянный крест. Спустя три с половиной года там появился красивый памятник. Надгробную плиту из зеленого камня украшает личная подпись мастера и его цитата: "Все, что я взял на себя, я выполнил"

.Скульптор – театральный художник Николай Симонов (при Табакове он был главным художником МХТ) – решил монумент в виде трех вертикальных столбов, объединенных стеклянным крестом. Они символизируют три вехи в жизни Олега Павловича – "Табакерку", "Современник" и Художественный театр. И три его ипостаси: актер, режиссер, педагог.

Сегодня, спустя пять лет после похорон, сюда не зарастает народная тропа. Люди приходят, чтобы постоять, поплакать, вспомнить театральные и киноработы Олега Табакова. Ученики, коллеги, поклонники – все несут сюда живые цветы.

А добрая память – это лучший итог жизни любого человека.