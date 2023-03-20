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Стоять и плакать: что случилось с могилой через пять лет после смерти Табакова

Стоять и плакать: что случилось с могилой через пять лет после смерти Табакова
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Господи, упокой его душу!..

Олег Табаков умер 12 марта 2018 года. Ему было 82 года. У него случился сердечный приступ, поэтому врачи решили отключить пациента от аппарата жизнеобеспечения. Артист боролся за жизнь несколько месяцев, но почти не приходил в сознание. Его похоронили на Новодевичьем кладбище на Центральной аллее рядом с последними пристанищами Леонида Броневого и Владимира Зельдина.

Изначально на могиле стоял простой деревянный крест. Спустя три с половиной года там появился красивый памятник. Надгробную плиту из зеленого камня украшает личная подпись мастера и его цитата: "Все, что я взял на себя, я выполнил"

.Скульптор – театральный художник Николай Симонов (при Табакове он был главным художником МХТ) – решил монумент в виде трех вертикальных столбов, объединенных стеклянным крестом. Они символизируют три вехи в жизни Олега Павловича – "Табакерку", "Современник" и Художественный театр. И три его ипостаси: актер, режиссер, педагог.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Сегодня, спустя пять лет после похорон, сюда не зарастает народная тропа. Люди приходят, чтобы постоять, поплакать, вспомнить театральные и киноработы Олега Табакова. Ученики, коллеги, поклонники – все несут сюда живые цветы.

А добрая память – это лучший итог жизни любого человека.

20 марта 2023, 11:40
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Каким запомнился Олег Табаков

Олег Табаков родился в семье врачей - Павла Кондратьевича Табакова и Марии Андреевны Березовской.
Решающее влияние на выбор профессии оказали занятия в 1950-1953 годах в театральном кружке "Молодая гвардия" Саратовского Дворца пионеров и школьников.
В 1953 году Олег Табаков окончил школу, поступил в Школу-студию МХАТ, на курс Василия Осиповича Топоркова.
С 1957 по 1983 год Олег Табаков являлся ведущим артистом "Современника".
Табаков - один из наиболее востребованных и известных артистов отечественного кинематографа.
Из-за своей большой нагрузки в возрасте 29 лет перенес инфаркт (1964 год).
В 1977 году с помощью начальника Бауманского РСУ Ю. Л. Гольцмана Табакову удалось получить бывший угольный склад на улице Чаплыгина, 1а.
Собственными руками мастер и его курс очистили и отремонтировали заброшенное помещение, со временем превратившееся в знаменитый подвал "Табакерка".
В 2000 году Табаков возглавил Московский Художественный театр им. А. П. Чехова и взял курс на полное обновление репертуара, привлечение в театр передовых отечественных режиссеров.
В 2008 году было объявлено об открытии театрального колледжа при театре Табакова - уникальной школы-пансиона, в которой будут учиться актерской профессии дети со всей страны.
27 ноября 2017 года Олег Табаков был госпитализирован в 6-е отделение (реанимации и интенсивной терапии) Первой городской больницы имени Н. И. Пирогова.
Врачи диагностировали у него сепсис - заражение крови возбудителями инфекции.
2 декабря состояние Табакова резко ухудшилось - он впал в так называемое «состояние глубокого оглушения», являющееся предкомным.

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