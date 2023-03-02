"Чтобы у всех так стояло!": Волочкова опробовала достоинство вошедшего внутрь Джигурды

Волочкова в восторге!

У балерины всея Руси с женатым музыкантом очень тесные отношения. Настолько, что многие подозревают их в амурных делах. При этом обе звезды настаивают, что их связывает исключительно дружба. Что же насчет чересчур частых встреч и нежных знаков внимания, так это, говорила Анастасия Волочкова, банальная поддержка.

И, наверное, эта поддержка блондинке со стороны верного друга просто необходима, ведь, что бы с ней не случалось, он всегда оказывается рядом. И в каком бы месте она не находилась – дома, на концерте, в зале для репетиций – внутрь вслед за ней входит Никита Джигурда, причем очень часто с букетами! В этом, наверное, и заключается главное достоинство артиста на фоне других мужчин, окружающих светскую львицу.

Вот и на этот раз Анастасия Волочкова встретилась с главным фанатом своего творчества. Артистка готовится к предстоящему выступлению, а морально поддержать ее перед репетицией решил муж Марины Анисиной. К своей подруге он явился с цветами, увидев которые балерина решила сделать откровенное признание.

Как оказалось, за все время дружбы с Никитой Джигурдой она успела опробовать его достоинство в виде постоянно подаренных букетов и оценить его качество.

"Что бы у всех так стояло как твои розы!", – сказала на камеру Анастасия Волочкова, намекнув, что полученные от музыканта букеты очень долго радуют ее глаза.