Больше не вместе: Изведенная Варум вышвырнула вон пойманного на грязной измене Агутина

Агутин сделал заявление.

Этот звездный брак всегда считался одним из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. 25 лет вместе – это довольно солидный срок. Хотя даже в этих, казалось бы, стойких отношениях были свои трудности. Леониду Агутину, к примеру, до сих припоминают то, как он однажды сходил налево.

Было время, когда музыканта поймали на измене – довольно грязной, ведь в момент его поцелуев с таинственной незнакомкой супруга спокойно спала в номере. Но поступок певца моментально оказался в прессе, а пара – на грани развода. Благо, Анджелике Варум хватило мудрости простить неверного мужа, за которым с тех пор публика пристально следит.

Леонид Агутин, к слову, не часто обсуждает свой брак, но во время последнего интервью у него развязался язык. Раскрывая подробности своих отношений с женой, музыкант шокировал журналистов: он заявил, что спит отдельно от возлюбленной! Как оказалось, за все эти годы супруги, можно сказать, извели друг друга своими привычками во время сна: то температурный режим не совпадает у обоих, то кто-то фильм смотрит...

Так и разошлись по разным комнатам: Анжелика Варум вышвырнула вон из кровати мужа, а он – ее. Так что, спят они больше не вместе. Зато, говорит, певец, это в какой-то степени помогает сохранить брак.

"И никто никого не бесит. Конечно, какие-то дни специально поспать надо вместе", – поделился Леонид Агутин.