"Отчаянный": ходивший от Варум налево Агутин спровоцировал развод

Леонид Агутин вышел к поклонникам с правдой.

54-летний музыкант, композитор и певец Леонид Агутин открыл в себе новый талант. В микроблоге артиста все чаще появляются его стихи. Они не привязаны к мелодии, и, скорее всего, зрители не услышат их со сцены. Однако, в них Агутин складывает свои мысли и чувства по поводу разных событий.

На днях появилось новое произведение, посвященное роли музыки в жизни человека. Трогательным строчками Леонид Агутин задает читателям вопрос — что заставляет человека чувствовать себя живым? В конце он и вовсе оставляет этот вопрос открытым.

"Что делает мир отчаянный пристанищем нас — людей?" — так звучат последние строчки произведения.

А вот услышать музыкальное творчество Агутина можно будет уже 8 марта. Вместе с Мотом он выступит в Дубае. Это означает, что жена Анжелика Варум останется в праздник без поздравления. Вот таким простым жестом Агутин спровоцировал еще не реализованный развод, но уже косвенно начавшийся, по мнению поклонников.

Ранее в жизни супругов уже был переломный момент. Напившись на одном из выступлений, Леонид Агутин поцеловал в губы другую женщину. Ходивший налево от жены артист долго извинялся, и в результате ему удалось сохранить семью.