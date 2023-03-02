"Не передать словами": сморщенное тело Дюжева нашли в горах через сутки поисков

Что стало с Дюжевым?

В последнее время поклонники Дмитрия Дюжева обеспокоены его состоянием. Артист, появляясь на публике, начинает себя странно вести. То он говорит не связанные между собой вещи, то скорчит гримасу, то его атакует гипергидроз. В общем, не только фанаты звезды "Бригады" переживают за его самочувствие, но и коллеги по цеху.

Кроме того, в последнее время внимательные поклонники заметили, что Дмитрий Дюжев начал активно вести свой микроблог. Каждый день пост за постом он выкладывал на своей страничке в социальных сетях. Однако 28 февраля он пропал. Но спустя сутки ожиданий и поисков его нашли в горах!

Несмотря на странное самочувствие, знаменитый актер не перестает радовать публику своим появлением на сцене. Так, он поделился в своем микроблоге, что недавно гастролировал с постановкой "Евгений Онегин" во Владикавказе. На фотографиях, опубликованных Дмитрием Дюжевым, заметно, что тело его тело выглядит сморщенным. Всему виной складки на одежде, подло образовавшиеся в момент съемки.

К слову, поклонники под постом принялись хвалить звезду. "Дима какой вы красивый , это просто не передать словами, вы самый лучший", – прокомментировала одна из подписчиц. Среди читателей были и те, кто присутствовал на спектакле. "Это было незабываемо. Большое спасибо Вам", – написала под публикацией девушка, прикрепив фото автографа Дмитрия Дюжева.