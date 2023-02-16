Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Надо жить дальше: Чернышев ушел из жизни безнадежной Заворотнюк Не дожила до 47: актрису Екатерину Гусеву закололи неизвестные "Сегодня мы семья": родившую сына и дочь Кабаеву поздравляют с законным браком Печальные и радостные причины: когда придется менять документы на недвижимость

Лента новостей

Четверг 16 февраля

11:20Один папка на двоих: Вебер о судьбе рожденного от мужа Волковой сына 11:00Сапожник без сапог: богачка Пэрис Хилтон осталась без собственного жилья 10:40"Грудь подскакивает до подбородка": Сбросившая белье Волочкова оседлала толстый агрегат на камеру 10:20"Желание избавиться": взмокшее тело ушедшего Дюжева проводили в последний путь 10:00"Постоянные неудачи": как определить, что на дом наслали порчу 09:40Дворец с жабами: жадный король Карл III лишил принца Уильяма наследства 09:20"Косо посмотрят": от попавшего под санкции Киркорова потребовали объясниться за поездку в Америку 09:00"Не успела": последние слова сгоревшей заживо Вики Бони ранят до слез 06:16Молодежь интересует жилье в небоскребах 04:12Занимательная география: самые необычные страны мира 02:10Квартиры в Подмосковье подорожали на 18,5% 00:01Народный праздник Починки: что нельзя делать 16 февраля 22:00На западе Москвы нашли мину времен ВОВ 21:00Врач-терапевт: Нехватка полноценного сна провоцирует развитие ожирения 20:40Всего добьюсь без тебя: гордый сын не хочет ассоциаций с арестованной заочно Агурбаш 20:00Скончался отец Александра Овечкина 19:20"Я скажу ужасную вещь": скрывающий личную жизнь Лазарев сделал чистосердечное признание 18:20"Стала сочнее": интимные фото Кабаевой слили в Сеть 18:00Умер знаменитый композитор Фридрих Церха 17:20"Главное, не убить друг друга": поругавшаяся с Топаловым Тодоренко призналась в ненависти 16:40"Развод за такое": Тарасов публично унизил жену в особенный день 16:20Лишившемуся конечностей Костомарову придется заново учиться ходить в туалет 16:00Наша новая Пугачева: бросившая спорт Алина Загитова теперь зовется певицей 15:40"Разводитесь”: сытый по горло Маликов выставил жену после плевка за измены 15:20Полезно и вкусно: как сделать напиток на основе простой воды 15:00"Давно эмигрировал": младший сын Орбакайте провернул хитрую авантюру 14:40"Незаменим": всего один продукт при повышенном холестерине творит чудеса 14:20"Умерла в своем доме": Родные в шоке из-за неожиданной смерти 51-летней Кудрявцевой 14:00Развод к лицу: 63-летний Николаев представил новую любовь 13:40"Нравится голышом": показавшую прелести Дарью Мороз сравнили с мужиком 13:21"У них появился ребенок": чем безголосая Нетребко покорила влиятельного любовника 12:40"Это не ребенок, это кукла": Потерявшая малыша после родов Орлова нашла замену 12:20"Пора": завонявшего старика Якубовича погнали с Первого канала 12:00Пощады не будет: палачам взрезанного Костомарова светит тяжкое наказание 11:43"Из носа течет ручьем": как защитить организм от аллергии перед сезоном цветения 11:23"Без трусов?": Раскоряченная на кровати любовница Виторгана засветила пышную растительность 11:00"Чучело гороховое": Молодящаяся мать Королевой отвернулась от дряхлого старика 10:40Самые низкие цены на бензин: где заправка авто выходит дешевле 10:20"Люблю мужа": Сбежавшая из России Кабаева похвасталась дорогим подарком 10:00Зверские побои и смерть в наказание: семейная трагедия маленького дома потрясла весь мир 09:40“Дети, алкоголь, драки”: отношениям Лепса и Барановской не дали шанса 09:20Поезд насмерть сбил школьницу после свидания в День влюбленных 09:00Жизнь на 180 градусов: выброси мусор из дома по формуле багуа и желания сбудутся 08:40Купить квартиру и остаться в дураках: как обманывают на рынке недвижимости 08:20"Попала в сложную ситуацию": друг обвинил Галкина* в несчастьях и моральном тупике Пугачевой 08:00"Держать на расстоянии": психолог дал советы по отношениям с бывшим 06:36Церковь против мистики: как избавиться от пристрастия к гаданию 04:27Доля сделок с ипотекой выросла на 13% 02:10В Подмосковье продано жилья на 390 млрд 00:03Сретение Господне: традиции и приметы на 15 февраля
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Желание избавиться": взмокшее тело ушедшего Дюжева проводили в последний путь

1683

Дюжев до последнего не переставал удивлять.

Больше года назад не только поклонники, но и коллеги по цеху стали замечать необычное в поведении Дмитрия Дюжева. Выходя в свет, актер мог начать говорить абсолютно несвязные между собой фразы. Уже тогда фанаты звезды не понимали, что с ним происходит, но это было только началом.

Обсуждения манер актера вспыхнули с новой силой после его беседы с корреспондентом, в которой он рассуждал о любви и корчился. Тогда журналисты даже пообщались с врачом-наркологом, который сообщил, что Дмитрий Дюжев просто ушел от искренности и начал скрывать самого себя от публики, заигрался.

На днях звезда "Бригады" вышла в свет и вновь вызвала очень много вопросов. Теперь к странностям в поведении еще и добавилась чрезмерная потливость. Во время беседы с журналистами тело Дмитрия Дюжева настолько сильно взмокло, что ему пришлось промокать его салфеткой.

Артист разговаривал исключительно о творчестве, избегая вопросов о личной жизни и здоровье, и на то была веская причина.

"Каждый мой шаг – это благодарность. Это восхищение, это желание изменить мир к лучшему и избавиться от соблазнов и привести свою жизнь к святости", – объяснился Дмитрий Дюжев.

Тогда журналистам больше ничего не оставалось, кроме как проводить актера вместе с его взмокшим телом в этот последний путь – путь к святости. Артиста не заставляли отвечать на каверзные и злободневные вопросы. А ведь ответы могли бы подмочить и без того испорченную репутацию Дмитрия Дюжева.

16 февраля 2023, 10:20
Дмитрий Дюжев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экспресс газета✓ Надежный источник

По теме

"Не зря волновались": не стало Дмитрия Дюжева

"Он что-то употребляет": лижущего задницы Дюжева сдали с потрохами
Дмитрий Петрович Дюжев

Дмитрий Петрович Дюжев актер театра и кино, режиссер

Один папка на двоих: Вебер о судьбе рожденного от мужа Волковой сына

Откровения солистки "Тутси"

Костомаров начал дышать самостоятельно

Фигурист Роман Костомаров последние несколько суток дышит самостоятельно, но ситуация может меняться.

"Грудь подскакивает до подбородка": Сбросившая белье Волочкова оседлала толстый агрегат на камеру

Волочкова получила удовольствие.

"Косо посмотрят": от попавшего под санкции Киркорова потребовали объясниться за поездку в Америку

По словам певца, он не развлекался там

"Не успела": последние слова сгоревшей заживо Вики Бони ранят до слез

Вика Боня пропала пару дней назад.

Выбор читателей

15/02Срд"Пора": завонявшего старика Якубовича погнали с Первого канала 14/02Втр"Как у козы": Оголившую дряхлые груди на улице Волочкову облили помоями 15/02СрдРазвод к лицу: 63-летний Николаев представил новую любовь 14/02ВтрПростая вода за счастье: потерявшая все беглянка Пугачева ютится с детьми в крохотном домике 15/02Срд"Люблю мужа": Сбежавшая из России Кабаева похвасталась дорогим подарком 15/02СрдЛишившемуся конечностей Костомарову придется заново учиться ходить в туалет