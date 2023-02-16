"Желание избавиться": взмокшее тело ушедшего Дюжева проводили в последний путь

Дюжев до последнего не переставал удивлять.

Больше года назад не только поклонники, но и коллеги по цеху стали замечать необычное в поведении Дмитрия Дюжева. Выходя в свет, актер мог начать говорить абсолютно несвязные между собой фразы. Уже тогда фанаты звезды не понимали, что с ним происходит, но это было только началом.

Обсуждения манер актера вспыхнули с новой силой после его беседы с корреспондентом, в которой он рассуждал о любви и корчился. Тогда журналисты даже пообщались с врачом-наркологом, который сообщил, что Дмитрий Дюжев просто ушел от искренности и начал скрывать самого себя от публики, заигрался.

На днях звезда "Бригады" вышла в свет и вновь вызвала очень много вопросов. Теперь к странностям в поведении еще и добавилась чрезмерная потливость. Во время беседы с журналистами тело Дмитрия Дюжева настолько сильно взмокло, что ему пришлось промокать его салфеткой.

Артист разговаривал исключительно о творчестве, избегая вопросов о личной жизни и здоровье, и на то была веская причина.

"Каждый мой шаг – это благодарность. Это восхищение, это желание изменить мир к лучшему и избавиться от соблазнов и привести свою жизнь к святости", – объяснился Дмитрий Дюжев.

Тогда журналистам больше ничего не оставалось, кроме как проводить актера вместе с его взмокшим телом в этот последний путь – путь к святости. Артиста не заставляли отвечать на каверзные и злободневные вопросы. А ведь ответы могли бы подмочить и без того испорченную репутацию Дмитрия Дюжева.