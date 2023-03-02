Цымбалюк-Романовская после родов разделась на камеру: Красавица

Цымбалюк-Романовская восхитила фигурой.

Киевская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в свои 44 года великолепно выглядит. У нее подтянутая фигура и хорошая кожа. Именно поэтому мечтавшая создать семью и родить детей Виталина не стесняется оголяться при людях. На днях она разделась на камеру и показала свои руки в тонких сетчатых перчатках и плечи.

"Пришла весна. Думаю, то ли шубу снять, то ли шапку надеть", – написала 44-летняя оголившаяся Виталина.



Поклонники рассыпались в комплиментах обаятельной Цымбалюк-Романовской. Сама же она отметила, что ее нежность и красота – результат хорошего воспитания.

"Красавица и умница"; "Золушка!"; "Нежная девочка"; "Всегда очаровательна и неповторима", – написали поклонники.

И кому же достанется такая красота? Напомним, в личной жизни киевской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской особняком стоит фигура режиссера Армена Джигарханяна, с которым она прожила в браке целых 17 лет, после чего со скандалом развелась. Сейчас официально она свободна, и поклонники так и норовят выведать у нее подробности личной жизни.

Недавно бывшую возлюбленную покойного Армена Джигарханяна застукали с женатым Дмитрием Нестеровым на концерте. Но, как призналась пианистка, с ним их связывает только работа и давняя дружба. Впрочем, в одном из интервью Цымбалюк-Романовская призналась, что ее личная жизнь все же устроена, просто она не трубит об этом.

Кто именно является ее возлюбленным, не известно. Но у Виталины Цымбалюк-Романовской явно серьезные планы на него. Она говорила, что мечтает создать семью и родить детей. Но пока Виталина только ездит по подружкам. Недавно она посетила приятельницу и посмотрела, как себя чувствует ее кошка после родов.