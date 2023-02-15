"У них появился ребенок": чем безголосая Нетребко покорила влиятельного любовника

Оперная певица влипла не по-детски.

Народная артистка России Анна Нетребко уже давно не живет в России. Оперная певица покинула нашу страну в поисках большой сцены. Однако после начала СВО на Украине она зачем-то влезла в политику. Впрочем, несколько необдуманных заявлений никак не спасли звезду от так называемой коллективной ответственности. Ряд известных учреждений расторг соглашения с ней. Параллельно и на родине отреагировали на хамство – некоторые театры больше не захотели видеть у себя диву.

Так или иначе, рабочий график у Анны Нетребко сегодня довольно плотный. Однако мало кто знает, насколько трудный путь прошла оперная дива, прежде чем стать именитой певицей. Не секрет, что значительную роль в становлении ее карьеры сыграл художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.

Народный артист России заприметил Анну Нетребко еще когда не было знаменитой, однако безголосая певица стала фавориткой дирижера отнюдь не за вокальные качества. Как отмечает газета "Собеседник", Валерий Гергиев высоко оценил ее внешние данные.

По итогу Анна Нетребко не без помощи худрука стала не просто известной певицей, а поющей актрисой. И стала ездить на гастроли по всему миру – так дива и познакомилась со будущим отцом своего наследника, коллегой из Уругвая Эрвином Шроттом. "У них появился ребенок", – отмечает газета, однако даже это обстоятельство не привело пару под венец.

Анна Нетребко, уже будучи мировой звездой, активно помогала своему избраннику с карьерой, а на светских вечерах называла его мужем. Впрочем, мужем певицы по итогу стал другой ее коллега – Юсиф Эйвазов. Он относится к наследнику жены как к собственному ребенку. Общих детей у пары нет.