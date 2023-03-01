"Сбросить с себя всю одежду": поймавшая Лепса с любовницей Барановская призналась в тайном желании

Юлия Барановская вышла с откровением.

Бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина телеведущая Юлия Барановская не скрывает, что после громкого разрыва в ее жизни случались романы. Общественность все гадает, кто же мог быть любовником Барановской. В разное время ее подозревали в связи с Максимом Галкиным, Эмином, а до недавнего времени и в романе с Григорием Лепсом.

Совсем недавно стало известно, что музыкант встречается с молодой девушкой, которой около 30 лет. Скорее всего, это не Юлия, ведь женщине уже 42 года. Лепс признался в отношениях на недавнем интервью. Поймавшая его с любовницей вместе со всей страной Барановская, как, впрочем, и раньше, не стала комментировать эту новость.

Зато в микроблоге телеведущей появилось интересное видео. Одетая в новую блузку и длинные белые брюки, Юлия Барановская призналась в тайном желании. Кажется, она давно ждала подходящего повода.

"Весна! А это значит отличное настроение! Сразу захотелось сбросить с себя всю тяжелую зимнюю одежду", — делится чувствами Юлия.

Так Барановская призвала поклонниц обновить гардероб и подобрать для себя новые легкие вещи. Подписчики прислушиваются к советам Юлии, ведь в последние годы ее стиль стал более классическим и элегантным.