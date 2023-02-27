"Очень расстроилась": заставшая Лепса с любовницей Барановская выплеснула чувства

Юлия Барановская не смогла пройти мимо.

Звезда телешоу "Мужское Женское" и мама троих детей Юлия Барановская не остается в стороне от интересных новостей, касающихся воспитания. На днях телеведущая выплеснула свои чувства на тему работающих подростков. Вместе с поклонниками она искала ответ на вопрос — должны ли дети работать с 14-15 лет или нет?

Мнения разделились. Однако, большинство поклонников Юлии считают, что, если ребенок хочет работать — нужно разрешить ему попробовать свои силы во взрослом мире. Она и сама в школьные годы подрабатывала в обувной мастерской.

"Очень расстроилась, когда подработка закончилась", — написала ведущая.

Обсуждая новости, Юлия Барановская не торопится опыт своих детей. Старшему сыну женщины Артему уже 18 лет, а средней дочери Яне 14 лет. Вместе с этим не хочет Юлия делиться и подробностями своей личной жизни. Говорят, что она крутила роман с коллегой по Первому каналу Григорием Лепсом. Телеведущая продолжает отмалчиваться.

Однако, стало известно, что сердце Лепса занято неизвестной молодой. По собственному признанию певца, он сейчас крутит роман с девушкой, которая на 30 лет младше него. Таким образом, наблюдая за жизнью певца, вся Россия, включая Барановскую, застала его с любовницей. Поклонники тяжело переживают разрыв певца с женой Анной — сначала слухи о Юлии, теперь и вовсе молодая подружка на старости лет.