Посмотревший содержимое животика Волочковой врач вынес вердикт: Будет прибавление

Волочковой надо готовиться.

Балерина всея Руси ведет активный образ жизни, который, как она сама признавалась, дает ей идеальную фигуру и прекрасное эмоциональное состояние. Диета у звезды довольно специфическая: салатные листья, острые легкие супы, яйца всмятку и отварная грудка. Добавляет к ней Анастасия Волочкова еще три обязательные составляющие – баню, купель и секс.

Журналисты Пятого канала пообщались со звездным диетологом Маргаритой Королевой. Врач, посмотрев ежедневное содержимое животика балерины, вынесла вердикт: диета эффективная и от нее точно будет прибавление по всем фронтам – в витаминах, белках, полезных жирах, энергии и прекрасном настроении. И это несмотря на то, что все перечисленные продукты содержат незначительное количество калорий.

Специалист считает, что Анастасия Волочкова также употребляет правильные овощи, которые помимо витамина В снабжают организм ферментами, фитонцидами и клетчаткой. А они полезны для иммунитета и поддержания хорошего физического состояния. Что же касается других составляющих специфической диеты, то Маргарита Королева одобрила и их.

"Они действительно поддерживают гармонию человека и работу гормонов", – объяснила эксперт.

А вот с ледяной купелью, говорит диетолог, балерине нужно быть аккуратной. По ее мнению, такие процедуры требуют серьезной подготовки организма. Но, учитывая то, как часто Анастасия Волочкова практикует экстремальное охлаждение, проблем после них точно быть не должно!