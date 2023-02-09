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Четверг 9 февраля

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Больше не Пресняков: внук Пугачевой после переезда в Америку отказался от своего имени

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Внук Аллы Пугачевой решил начать жизнь заново.

Несколько месяцев назад внук Аллы Пугачевой покинул Россию. Официально он никак не комментировал свой отъезд, но судя по социальным сетям, 31-летний Никита Пресняков вовсю обживается на новом месте. Новые друзья, новая работа… и новое имя.

Молодой человек активно снимает клипы зарубежным звездам. Как утверждает внук Пугачевой, после переезда он начал работать со легендами музыки и уже попал во все СМИ. Вот только автором клипов выступает не Никита Пресняков, а Nick Pres.

Поклонники не сразу поняли, почему наследник Аллы Пугачевой отказался от своего имени. В комментариях в социальных сетях развернулась целая дискуссия. Скорее всего, иностранцам просто непривычно произносить полное имя клипмейкера, поэтому он сократил его до более понятного.

Больше не Пресняков, а Прес поставил на паузу свою музыкальную карьеру и целиком ушел в продакшн. Ранее внук Аллы Пугачевой рассказывал о съемках видеоролика на Гавайях. Туда же он взял и свою жену Алену Краснову, чтобы отдохнуть пару дней и провести время с любимой. Кроме этого, Пресняков теперь живет совсем рядом с матерью. Кристина Орбакайте тоже перебралась за океан к мужу и дочери.

9 февраля 2023, 16:00
Никита Пресняков и Алена Краснова. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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Фоторепортаж

Молодая жена порадовалась слезам Никиты Преснякова

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