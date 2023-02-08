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Не дожила до 47: актрису Екатерину Гусеву закололи неизвестные

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Гусева всегда старалась быть на высоте.

Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева обрела бешеную популярность после выхода на экраны культового сериала "Бригада", где сыграла жену криминального авторитета Саши Белого. Тогда она играла фактически себя саму – скромная и интеллигентная девушка из приличной семьи, вокруг репутации которой и комар носа не подточит. Тогда Гусевой было всего 26 лет.

Амплуа скромной и порядочной женщины Екатерина Гусева сохранила и по сей день. Кроме того, в свои 46 лет она великолепно выглядит. Однако как выяснилось, в этом заслуга не только самой актрисы. Над этим работает целая армия специалистов, в том числе врачей высшего класса.

Владимир Плахотин уверен, что внешность Екатерины Гусевой далека от естественности. По его словам, актриса успела переделать чуть ли не всю себя. При этом не обошлось без операций, из-за чего ее облик не изменился в худшую сторону.

"На ботоксе. Делала блефаропластику верхних век, в скулах — филлер. С губами не очень понятно. Хороший косметолог, стоматолог", – рассказал эксперт.

Выходит, что Гусева еще не дожила и до 47 лет, а уже подверглась массе процедур, которые предпочитают женщины в преклонном возрасте. Актрису буквально закололи неизвестные врачи.

8 февраля 2023, 19:40
Екатерина Гусева. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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