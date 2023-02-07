Стала мамой: ходившая с пузом жена Прилучного предъявила двойню

Супруга Павла Прилучного показала членов семьи.

Актер Павел Прилучный и его коллега по цеху Зепюр Брутян сыграли свадьбу в прошлом году. Сейчас, по слухам, пара ждет пополнения. Якобы новая жена артистка находится в интересном положении. Сама девушка не подтверждала эту информацию, но и не опровергала. А не так давно публика заметила, что актриса ходила с пузом. Из-за этого у многих не осталось сомнений в том, что звезда сериала "Мажор" скоро снова станет отцом.

Можно сказать, что в доме Зепюр уже есть детки. Она стала мамой для двух породистых, с виду одновозрастных псов. Брутян общается с ними довольно мило, относится к ним трепетно. Такой вывод можно сделать из недавнего видео, которым поделилась 26-летняя жена Прилучного в популярной соцсети. Она показала, как утром будит своих песиков – нежно и ласково.

Брутян продемонстрировала пример того, как нужно относиться к своим питомцам. Мол, уж если и заводить животных, то нужно их холить и лелеять, а также не забывать о вакцинации. Например, в Москве пунктов, где можно сделать прививку питомцу, около двух тысяч, пишет издание "Вести Подмосковья".

Когда животное находится под опекой любящего его человека, оно несомненно счастливо. В приюте же их может ждать печальная судьба. О том, как 80 животных умерли в приюте, рассказывает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В продолжение темы, касающейся знаменитой пары, стоит отметить, что домашних питомцев Зепюр показывает редко, а вот своего возлюбленного – довольно часто. В аккаунте актрисы немало снимков, на которых она запечатлена счастливой рядом с любимым мужем.

Напомним, в 2020 году Павел Прилучный развелся с матерью своих двоих детей Агатой Муцениеце. То расставание было громким. Актриса жаловалась на то, что экс-супруг поднимал на нее руку. Но, несмотря ни на что, бывшие смогли сохранить дружеские отношения ради наследников.