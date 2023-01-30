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"Беременный животик": Жена ухлестывающего за бабами на стороне Прилучного предъявила пузико

Прибавление в семье Прилучного?
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После громкого развода с Агатой Муцениеце актер нашел счастье в объятиях молодой коллеги Зепюр Брутян. Спустя пару месяцев отношений Павел Прилучный женился на своей избраннице.

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 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Зепюр Брутян буквально светится от счастья, время от времени раскрывая поклонникам подробности семейной жизни. На днях она решила рассказать историю о том, как во время давних съемок актер запомнил ее фразу о том, что она любит, когда в доме стоят живые цветы. И когда парочка начала отношения, ее квартира заполнилась растениями.

Правда, не всех пользователей восхитили откровения звезды: ей напомнили, что в то время Павел Прилучный был женат, а потому довольно странно, что он запоминал слова чужой женщины. В общем, актера, можно сказать, обвинили в том, что он ухлестывал за бабами на стороне. Впрочем, в этом нет ничего криминального, ведь у всех артистов в силу работы прекрасная память.

Стоит отметить, что про звезду "Закрытой школы" ходят разные слухи. Источник в окружении актера даже рассказывал, что он изменял теперь уже бывшей жене с двумя актрисами. Наверное, поэтому на просторах Интернета переживают за возможную беременность Зепюр Брутян.

Зепюр Брутян. Фото: Социальные сети

В некоторых телеграм-каналах появился свежий снимок Зепюр Брутян, на котором она как бы предъявила пузико: то ли, актриса действительно скрывает живот, то ли просто выбрала неудачное платье.

"Армянская жена Павла Прилучного показала беременный животик", – такими словами сопровождаются фотографии.

Павел Прилучный. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 января 2023, 16:20 Источник: Соцсети • Требует проверки
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