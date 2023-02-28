"Хирургическое радикальное лечение": изуродованное шрамом лицо Пугачевой нуждается в срочной операции

Новые последствия борьбы Аллы Пугачевой за красоту.

Любимая подруга Аллы Пугачевой и звезда Прибалтийской сцены Лайма Вайкуле приехала с концертами в Израиль. Пропустить такое событие Примадонна не могла, поэтому папарацци поймали Аллу Борисовну в зрительном зале. Когда фотографии оказались в сети, поклонники начали гадать — что случилось с лицом артистки.

Самые внимательные зрители разглядели под левым глазом артистки странную складку. Изуродованное этим шрамом лицо Аллы Пугачевой попалось на глаза и пластическому хирургу Илье Алмазову. Он рассказал Пятому каналу причины появления таких образований и почему лицо Пугачевой нуждается в срочной операции.

Медицинское название этой складки-шрама — фестон. Образуется он из-за слабых мышц глаза или отека. Сначала необходимо провести консервативное лечение, а затем обратиться к опытному специалисту.

"Хирургическое радикальное лечение применяется, когда фестон не поддается консервативному лечению", — рассказывает эксперт.

Возможно, фестон на лице Аллы Пугачевой появился после блефаропластики и подтяжки лица. Конечно, артистка не комментировала свои процедуры, поэтому нельзя поставить диагноз с 100% точностью. Однако, современные методы пластической хирургии способны корректировать этот недостаток.