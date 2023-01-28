"Мерзость": разьяренный из-за развода Агутин устроил потасовку

В распоряжение журналистов канала Mash попал концертный райдер Леонида Агутина и Анжелики Варум: там перечислены требования, которые придется соблюсти организаторам концертов, Среди них – горячительные напитки, иномарка и запрет на съемки.
Общественность сразу же загудела: многие, в том числе и некоторые журналисты, уверены, что Агутин опасается съемки исподтишка и захотел избежать судьбы Валерия Меладзе, которого подловили на горячем. Были, однако, и те, кто сразу же запротестовал против таких предположений.
Разъяренный из-за развода с Варум, который вот уже несколько месяцев приписывают ему по слухам, Агутин сделал репост со страницы своего фан-клуба, а, значит, вместе с его админом устроил словесную потасовку с журналистами, которые попытались уличить его в желании "подложить соломки".
"Что за бред? Запрет на съемки был всегда. Он не касается смартфонов зрителей. Для себя можно снимать столько, сколько угодно! А вот на знаковые концерты приглашают снимать телеканалы", – разместил репост Леонид Агутин.
С ним согласились и подписчики канала фан-клуба.
"СМИ притомили уже, мягко говоря, пишут и пишут всякую мерзость и ложь", – написала одна из фолловеров канала Леонида Агутина, на котором была также размещена информация о том, что часть его концертов будет проведена сольно, без Анжелики Варум.