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"Увели из семьи": Стареющая Пугачева лишилась молодого мужа из-за соперницы

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Бедная Пугачева!

Примадонна уже около года находится за границей. Многие поклонники в отъезде своей любимицы винят ее опального молодого мужа, который поливает грязью родину на зарубежной сцене: мол, артистка как этакая преданная жена умчала за благоверным, которому в России теперь не рады. Вот такая сильная, видимо, у Аллы Пугачевой любовь к комику!

Всем известно, что Максим Галкин* – не первый супруг певицы. У нее был и другой молодой муж Филипп Киркоров, отношения с которым, к сожалению или к счастью, разрушились спустя десять лет. С тех пор прошло уже очень много времени, но только сейчас поп-король отечественной эстрады стал раскрывать тайны брака с Аллой Борисовной.

Недавно, к примеру, он дал понять, что сам виноват в разводе с Примадонной. В эфире шоу "Маска" на НТВ Филипп Киркоров признался, что постоянно ходил на сторону. Получается, что Максим Галкин* не виноват в разрушении этой семьи, как многие считали раньше. На этот раз певец решил вывалить новую порцию откровений. Как оказалось, Алла Пугачева лишилась молодого мужа из-за соперницы – пышущей здоровьем на фоне уже стареющей артистки.

И эта девушка, как выяснилось, Анастасия Стоцкая. Ее голос Филипп Киркоров услышал во время выступления в "Маске" и пустился в воспоминания.

"Вы всегда были невероятно талантливы, сексуальны, обольстительны, и вы меня увели из семьи!" – ни с того и с сего разоткровенничался бывший муж Аллы Пугачевой.

*Признан иностранным агентом, согласно решению Минюста РФ

27 февраля 2023, 13:00
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Шоу "Маска"✓ Надежный источник

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