Отхлестал плеткой: Жесткие игрища вопящей Волочковой и Джигурды сняли на камеру

Волочкова резвится с женатиком.

Поклонники то и дело женят балерину всея Руси со скандально известным музыкантом, у которого, на минуточку, есть супруга – Марина Анисина. Но публику этот факт, кажется, не волнует: уж слишком, по их мнению, гармонично смотрятся артисты. Между тем, сами они не раз давали понять, что связывает их только дружба. Так что, если Анастасия Волочкова и Никита Джигурда целуются, обнимаются, устраивают горячие танцы, то исключительно по-приятельски.

Певец привык поддерживать свою "богиню" во всех начинаниях. Сейчас она, к примеру, покоряет музыкальный Олимп вместе с русской барби Таней Тузовой. Перед предстоящим выступлением две блондинки были заняты репетициями, а немного разрядить обстановку решил Никита Джигурда, заявившись на прогон.

И пришел к своей подруге музыкант очень эффектно – с плеткой в руках. Правда, размахивая ею, до балерины он не дотронулся. Пострадал лишь пол, который он яростно отхлестал, крича: "Великий и ужасный укротитель богини Волочковой!". Вот такие жесткие игрища в людном месте устроили звездные друзья.

Блондинка, поразившись образом Никиты Джигурды, стала вопить, заливаться смехом и снимать происходящее на камеру, чтобы скорее показать поклонникам, как весело она проводит время. Но потом в балерине включилась строгость: сменив хохот на жесткий тон, Анастасия Волочкова позвала музыканта репетировать, ведь делу время, а потехе час!