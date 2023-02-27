"Наши дети": показавшая большой живот Рудковская заявила о родах

Продюсер порадовала поклонников.

Известный российский музыкальный продюсер, телеведущая Яна Рудковская вот уже 14 лет счастливо живет в браке с фигуристом, олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. Десять лет назад у пары родился сын Александр, более известный как Гном Гномыч. три года назад супруги вновь стали родителями: сын Арсений появился на свет при помощи суррогатной матери.

Есть у продюсера наследники и от предыдущего брака с предпринимателем Виктором Батуриным. Очевидно, что Яна Рудковская очень трепетно относится к своим детям, потому что упоминает о них при каждом удобном случае. А в минувшее воскресенье, 26 февраля, артистка и вовсе заявила о родах.

Вечером выходного дня у зрителей телеканала НТВ была прекрасная возможность насладиться третьим выпуском четвертого сезона популярного шоу "Маска". Членам жюри проекта под председательством Народного артиста России Филиппа Киркорова предстояло угадать, кто из отечественных звезд скрывается в костюмах участников.

В конце выпуска строгие судьи вынесли вердикт: маску пришлось снять Лисе. Внушительный костюм, к слову, значительно увеличил в размерах продюсера. Большой живот, руки, ноги – пропорции не позволяли разоблачить Яну Рудковскую, пока она не повернулась лицом к жюри.

Участница поблагодарила зрителей и судей, подчеркнув долгую историю их взаимоотношений, особенно коснувшись детей. "С кем-то я прошла очень долгий жизненный путь... Росли и рождались наши дети, у кого-то даже появилась внучка", – отметила Яна Рудковская.