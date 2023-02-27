Предатели: показавшая лицо "бездарность" Рудковская примкнула к Пугачевой

От Рудковской отвернулся родной сын.

Третий выпуск 4-го сезона шоу "Маска" вышел на НТВ 26 феврала. Жюри проекта, в состав которого входят Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Алексей Воробьев, угадывали, кто из артистов прятался от них под масками.

Продюсер Яна Рудковская стала одной из самых ярких участниц популярного шоу "Маска-4". В свежем выпуске она исполнила композицию Аллы Пугачевой "Чао, дорогой!", сообщает ФАН. Таким образом, продюсер примкнула к Примадонне в творческом плане. Вся семья Рудковской с трепетом следила за ее выступлением. Но как выяснилось, оказались в ее окружении и предатели, ведь сын Рудковской Александр все время болел за другого человека, а не за свою мать, отвернувшись от нее.

Как сама Яна Рудковская рассказала члену жюри Алексею Воробьеву, Гном Гномыч (как раньше называли маленького Сашу в семье) болел за другого и "противную Лису" не хотел видеть на проекте. Впрочем, Рудковская специально создала вокруг себя такой негативный образ, чтобы оттолкнуть от себя членов жюри и зрителей и не вызвать лишних подозрений. Лиса на сцене вела себя крайне нагло и неприветливо.

После выступления судьи озвучили свою версию: Яна Рудковская. "Яна петь умеет что ли? Лисенок не поет, а мяукает, хотя он дико обаятелен", – отметил Киркоров. В завершение Рудковскую назначили номинантом на выбывание и назвали "бездарностью".

Напомним, в прошлом выпуске шоу "Маска" жюри рассекретили персонажа Дикобраза, под маской которого оказался исполнитель Вадим Казаченко.