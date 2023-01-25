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Среда 25 января

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"Надо знать азы": опозорившаяся Рудковская ищет оправдание

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Отправившаяся в Париж Яна Рудковская попала под прицел знатоков моды.

Звездный продюсер Яна Рудковская таки добралась до Недели моды. Сквозь поиски отелей, скандалов с пиарщиками и мучительным выбором между Парижем и Дубаем она оказалась на модных показах французской столицы. Теперь к Яне приковано внимание модных экспертов со всей страны.

Так, в одном из Телеграм-каналов появилось сообщение, якобы Яна Рудковская успела засветиться только на "неприличных" показах. Кроме этого, продюсер ошиблась в названии одного модного бренда. Опозорившаяся, по мнению авторов канала, Рудковская поспешила дать ответ.

"Милые вы мои драгоценные барышни, на кутюрной Неделе Моды не бывает неприличных показов. Ну надо же знать азы", — написала Яна Рудковская в своем микроблоге.

Продюсер добавила, что журналисты буквально испытывают ее терпение. Сама Яна с легкостью может перечислить все поводы, по которым она устраивала скандалы с новостными изданиями. Это и ее семья, и работа, и даже путешествия.

Поклонники же недоумевают, зачем Яна Рудковская ищет оправдание и публикует ответы на сплетни. Они призывают продюсера игнорировать такие сообщения и продолжать наслаждаться поездкой в Париж.

25 января 2023, 14:00
Яна Рудковскя. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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Фоторепортаж

Не только Рудковская: кто из звезд кичится зависимостью от пафосных брендовых шмоток

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