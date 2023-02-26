"Развод с мужем!": севшая на шею Тарзану Волочкова довела Королеву до бешенства

Анастасия Волочкова положила глаз на женатого стриптизера.

Этого ей даже не пришлось скрывать. Под камерами блондинка заявила, что "переспала бы" с Тарзаном, несмотря на его связь с Наташей Королевой. Условно говоря, Анастасия Волочкова села на шею звездному мужчине и спровоцировала слухи о расставании супругов.

Ну а саму балерину стали называть не только королевой шпагата, а еще и причиной развода знаменитой четы. Якобы именно из-за этой любвеобильной особы и рушится крепкая семья. Поскольку Тарзан изменил Наташе Королевой в 2020 году, слова Анастасии Волочковой многие восприняли буквально.

Недавно Наташа Королева пришла на съемки программы "Центральное телевидение" и разместила в Сети отрывок передачи с подписью "Про развод с мужем!". Певица отметила, что на этот счет сплетничают давно, но Анастасия Волочкова хорошенько подлила масла в огонь. Артистка будто в бешенстве сжимала пальцы в кулаки, когда вспоминала поступок балерины.

Однако Наташа Королева дала понять, что развод в ее семье не планируется, ведь активно судачат о расставании лишь по вине скандальной блондинки. "Это взболтнула на каком-то интервью Анастасия Волочкова: и понеслось!" — высказалась эмоциональная жена Тарзана.