Справлявшая нужду под елочкой Волочкова вывалила новые туалетные тайны: Только в золотые унитазы

Волочкову сняли в интимном месте.

В 2021-м году балерина всея Руси угодила в крупный скандал из-за просочившегося в Сеть довольно интимного снимка. На нем была изображена артистка, справлявшая нужду под елочкой на своем участке в селе Новахово. Сообщалось, что кадр выставила в чат жильцов соседка, которая якобы устала терпеть подобные выходки от Анастасии Волочковой.

Тогда блондинка настолько разозлилась из-за выходки снявших ее людей, что даже обратилась в суд. Она хотела наказать обидчицу за вторжение в ее личную жизнь. Но если тогда довольно интимный момент из повседневности балерины попал в Сеть случайно. То на этот раз новые туалетные тайны она вывалила на публику сама.

Анастасия Волочкова побывала в гостях у своей подруги – русской барби Татьяны Тузиной. Она нарядилась в розовое платье, нацепила на голову бант, лицо украсила блестками и отправилась на экскурсию. Блондинка не могла не заглянуть в туалет, ведь у него, как ей показалось, шикарный дизайн – так сказать, под стать настоящей куколке!

Стены там розовые, а унитаз – золотой! Последнее, к слову, очень восхитило артистку. Собственно, в этот момент экскурсии, она и рассказала, как сама справляет нужду.

"Если вы думаете, что Анастасия Волочкова только в золотые унитазы писает, то вы глубоко ошибаетесь", – проговорилась балерина, дав народу понять, что у нее этот туалетный предмет проще.