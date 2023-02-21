Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Я визжала на всю квартиру": исступленная Навка отказывается верить в произошедшее с Костомаровым
Второй Панин: рванувший из России с позором Милохин подставил зад волосатым мужикам
Развод к лицу: 63-летний Николаев представил новую любовь
Жизнь продолжается: 72-летняя вдова Кобзона готовится к очередной свадьбе
партнеры
Вторник
21 февраля
Лента новостей
14:40
Справлявшая нужду под елочкой Волочкова вывалила новые туалетные тайны: Только в золотые унитазы
14:20
В компанию к Асмус? Главная женщина Харламова тащит к нему в дом новую любовницу
14:00
Держится из последних сил: Роман Костомаров пережил второй инсульт
13:40
Бьющуюся в страшных судорогах Бузову нашли на дороге с задранным платьем: Неприятное зрелище
13:20
Болезнь не оставила шансов: на кладбище рассказали о подготовке могилы для похорон Костомарова
13:00
Школьница отравилась угарным газом во время похода в ванную
12:40
"Держал меня в сексуальном рабстве": близкая женщина Панина вывалила жестокую правду
12:20
В горах Сочи сошедшая лавина повредила газопровод
12:00
"Сколько слез было выплакано": Показавшая сына без руки Боярская молит о помощи
11:40
Яблоко от яблони: принц Гарри подсказал дяде-извращенцу способ навариться на доверчивых подданных
11:20
"Нестабильные личности": какие предметы интерьера могут выдать психические проблемы хозяина
11:00
Отхлестал плеткой: Жесткие игрища вопящей Волочковой и Джигурды сняли на камеру
10:40
"Деньги закончились": погнанного с экранов Урганта пустили к "кормушке"
10:20
Память о певце: как растет появившаяся у вдовы после смерти Кобзона малышка
10:00
Дороже миллиарда: найдены самые дорогие особняки России
09:40
Стала мамой: звезда "Голоса" сообщила о прибавлении в семействе
09:20
"Сделана операция": бросивший жену Прилучный перекроил себя
09:00
"Остается только надеяться": Врач сообщил об инсульте у измученного ампутациями Костомарова
08:40
Порадовать папу и дедушку: идеи отличных подарков на 23 февраля
08:20
Полезно и вкусно: как правильно приготовить блины на Масленицу?
08:00
Страстно и незабываемо: ищем мастеров поцелуя среди знаков зодиака
06:36
Зеркало души: доступные средства для красоты глаз
04:13
Кому выгоднее переезжать по реновации
02:24
Где быстрее всего раскупают "вторичку"
00:09
Захарий Серповидец: что нельзя делать 21 февраля
22:00
Заявившую об изменах мужа певицу Нюшу вывели на чистую воду
21:00
Великая смена гегемона: почему России важно проводить политику помощи
20:00
Как сэкономить на обслуживании машины
19:40
Состояние крайне тяжелое: измученному Костомарову поставили еще один страшный диагноз
19:20
"Родить собралась": 39-летняя Бородина заговорила о беременности
19:00
Скрывались ото всех: роман Киркорова с известным продюсером перестал быть секретом
18:40
"Пытается стать похожей": перекроившая себя Карпович стала клоном жены Прилучного
18:20
"Трус большой": собравшаяся под венец с молодым Буланова выдала тайну
18:20
Хватит сплетен! Жена отказавшегося от своей фамилии Преснякова предъявила животик
18:00
Андрюша вернулся! Малахов попер Цискаридзе с Первого канала
17:40
"На нем природа отдохнула": плюнувший в россиян Ширвиндт получил звонкую пощечину из-за Ахежаковой
17:20
Опозорила королевскую семью: развратная Миддлтон ударила принца Уильяма на глазах у подданных
17:00
Ну и свинья! Оксана Самойлова показала нового самца после расставания с Джиганом
16:40
"И ребенок будет": застуканная с женатым Цымбалюк-Романовская сообщила радостную весть
16:20
"Поражения фатальные": у прооперированного Костомарова сильно пострадал мозг
16:00
Любовный треугольник: подлый Киркоров назвал причину развода с Пугачевой
15:40
"Узаконить отношения": Женатого Джигурду тащат под венец вопреки свирепствующей Анисиной
15:20
Уже возбуждено дело: на мужа разбитой раком Заворотнюк объявили охоту
15:00
В Кузбассе вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку
14:40
Едва не ослепшая жена родила Сарику Андреасяну дочь: Волосатая и черненькая
14:20
Ребенку 7 лет! Отплясывающая под похабщину от Инстасамки дочь Бородиной шокировала народ
14:00
"Я плачу": любимая женщина застукала Гордона с Барановской
13:40
"С мыслями надо собраться": коллеги прощаются с ушедшей Ахеджаковой
13:20
Танцевал и смеялся: бросившего Заворотнюк Чернышева застукали с другой
13:00
В Новой Москве девушка получила подарок со взрывчаткой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Все случилось куда быстрее": неизлечимо больной внук Пугачевой прощается навсегда
"Очередная победа": хорошие новости о здоровье Костомарова
Скрывались ото всех: роман Киркорова с известным продюсером перестал быть секретом
"Влюбленность": объявлена причина развода Николаева и Проскуряковой
"Мой уже много лет": пойманная с Лепсом Барановская официально призналась
"Вышло мимо": объявивший о разводе с женой Малахов предъявил малыша
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Справлявшая нужду под елочкой Волочкова вывалила новые туалетные тайны: Только в золотые унитазы

Волочкову сняли в интимном месте.
прочитано 20 раз

В 2021-м году балерина всея Руси угодила в крупный скандал из-за просочившегося в Сеть довольно интимного снимка. На нем была изображена артистка, справлявшая нужду под елочкой на своем участке в селе Новахово. Сообщалось, что кадр выставила в чат жильцов соседка, которая якобы устала терпеть подобные выходки от Анастасии Волочковой.

ПО ТЕМЕ

"Никто не может выключить фонтан Волочковой": писающую под елочкой балерину спустили с небес

 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Тогда блондинка настолько разозлилась из-за выходки снявших ее людей, что даже обратилась в суд. Она хотела наказать обидчицу за вторжение в ее личную жизнь. Но если тогда довольно интимный момент из повседневности балерины попал в Сеть случайно. То на этот раз новые туалетные тайны она вывалила на публику сама.

Анастасия Волочкова побывала в гостях у своей подруги – русской барби Татьяны Тузиной. Она нарядилась в розовое платье, нацепила на голову бант, лицо украсила блестками и отправилась на экскурсию. Блондинка не могла не заглянуть в туалет, ведь у него, как ей показалось, шикарный дизайн – так сказать, под стать настоящей куколке!

Стены там розовые, а унитаз – золотой! Последнее, к слову, очень восхитило артистку. Собственно, в этот момент экскурсии, она и рассказала, как сама справляет нужду.

"Если вы думаете, что Анастасия Волочкова только в золотые унитазы писает, то вы глубоко ошибаетесь", – проговорилась балерина, дав народу понять, что у нее этот туалетный предмет проще.

Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 февраля 2023, 14:40 Источник: Соцсети • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Это мой Никита!": обсосавшая Джигурду Волочкова завопила при виде его любовницы

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Отхлестал плеткой: Жесткие игрища вопящей Волочковой и Джигурды сняли на камеру

Волочкова резвится с женатиком
Шоу-бизнес

"Остается только надеяться": Врач сообщил об инсульте у измученного ампутациями Костомарова

Новое испытание для Костомарова
Шоу-бизнес

"Держал меня в сексуальном рабстве": близкая женщина Панина вывалила жестокую правду

Жуткая история Анастасии Цветаевой
Шоу-бизнес

Яблоко от яблони: принц Гарри подсказал дяде-извращенцу способ навариться на доверчивых подданных

Принц Гарри стал примером для дяди-извращенца

Гороскоп

Страстно и незабываемо: ищем мастеров поцелуя среди знаков зодиака
Гороскоп на всю жизнь: тайные послания зашифрованы в знаках зодиака
Гороскоп на неделю с 20 по 26 февраля 2023 года
Гороскоп на 2023 год: когда ждать ретроградный Меркурий

Здоровье

Вместо "Виагры": названо лучшее растение для эрекции
Следи за языком! Какие слова могут привести к смерти
5 способов раскрыть женское предназначение
Что такое гипоспадия? Уролог рассказал о здоровье мальчиков

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+